Vallecas tendrá por fin su Escuela Municipal de Música tras años de demanda vecinal

Puente de Vallecas tendrá una nueva Escuela Municipal de Música. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el contrato para construir este equipamiento, una reivindicación histórica de los vecinos del distrito que llevaba años sobre la mesa y que ahora empieza a concretarse con un presupuesto base de licitación de 5,2 millones de euros.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves. En palabras de Sanz, se trata de una actuación “muy demandada y muy deseada” en Vallecas, que permitirá dotar al distrito de un nuevo espacio público vinculado a la formación musical y la actividad cultural. "Venía desde hace muchos años en este distrito de Puente de Vallecas y ahora le damos respuesta a través de este nuevo contrato”, ha subrayado la portavoz municipal.

La futura escuela se ubicará en la calle Javier de Miguel con la calle Martínez de la Riva y tendrá una superficie total construida de 2.163 metros cuadrados. El edificio se distribuirá en planta baja, primera, segunda y semisótano, y garantizará la accesibilidad universal de sus instalaciones.

El proyecto contempla un vestíbulo con mostrador de información, un salón de actos con patio de butacas y escenario, aulas, cabinas de estudio, zona administrativa, vestuarios, aseos, almacenes y cuartos de instalaciones. El objetivo es dotar al distrito de un espacio especializado para la formación musical, la actividad cultural y el uso vecinal.

Además de responder a esta demanda vecinal, el Gobierno municipal enmarca esta actuación dentro de su política de creación de nuevos equipamientos en la ciudad, con especial atención a los distritos del sur y del este. Desde 2019, el Ayuntamiento asegura haber puesto en marcha 107 nuevas dotaciones municipales, con una inversión superior a los 580 millones de euros. De ellas, 87 están ya finalizadas y otras 20 se encuentran en ejecución.

La escuela de música de Puente de Vallecas forma parte además de la Estrategia del Sur, el plan municipal que agrupa actuaciones en Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro y San Blas-Canillejas. El Ayuntamiento presenta esta estrategia como una herramienta para impulsar la transformación urbana, económica y medioambiental de los nueve distritos del sur.

Sanz ha calificado la aprobación del proyecto como una “grandísima noticia” para los vecinos de Puente de Vallecas, que llevaban años reclamando esta dotación. La vicealcaldesa ha subrayado que el nuevo equipamiento permitirá reforzar la oferta cultural y educativa de proximidad en un distrito con una larga tradición asociativa y una demanda sostenida de nuevas infraestructuras públicas.