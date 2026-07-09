Dos trabajadores resultan heridos graves en accidentes laborales en Arganda del Rey y Griñón

Dos trabajadores han resultado heridos graves durante la mañana de este jueves en dos accidentes laborales registrados en los municipios madrileños de Arganda del Rey y Griñón, donde los servicios de emergencia han tenido que intervenir tras una caída desde altura y un atrapamiento con maquinaria, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El primero de los siniestros se ha producido en el número 8 de la calle Bronce de Arganda del Rey, donde un trabajador de 52 años se ha precipitado, por causas que están siendo investigadas, desde una altura aproximada de cinco metros mientras se encontraba trabajando.

Como consecuencia de la caída, el hombre ha sufrido un traumatismo craneoencefálico moderado y un traumatismo costal, por lo que ha sido atendido y estabilizado en el lugar por sanitarios del SUMMA 112 antes de ser trasladado en estado grave al Hospital Universitario de La Princesa.

Atrapado bajo un toro mecánico

Pocos minutos después, los servicios de emergencia han recibido otro aviso por un accidente laboral en el número 10 de la calle Orión de Griñón, donde un trabajador de 39 años ha sufrido el atrapamiento del pie izquierdo bajo un toro mecánico con el que estaba trabajando.

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Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que ha intervenido para asegurar el rescate del trabajador, mientras que los sanitarios del SUMMA 112 le han estabilizado tras comprobar que presentaba fracturas abiertas en el pie izquierdo. El herido ha sido evacuado posteriormente al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha ingresado también con pronóstico grave.