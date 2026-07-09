SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Dos trabajadores resultan heridos graves en accidentes laborales en Arganda del Rey y Griñón
Uno de ellos cayó desde una altura de cinco metros, mientras que el otro sufrió el atrapamiento de un pie bajo un toro mecánico
Javier Martínez Candela
Dos trabajadores han resultado heridos graves durante la mañana de este jueves en dos accidentes laborales registrados en los municipios madrileños de Arganda del Rey y Griñón, donde los servicios de emergencia han tenido que intervenir tras una caída desde altura y un atrapamiento con maquinaria, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El primero de los siniestros se ha producido en el número 8 de la calle Bronce de Arganda del Rey, donde un trabajador de 52 años se ha precipitado, por causas que están siendo investigadas, desde una altura aproximada de cinco metros mientras se encontraba trabajando.
Como consecuencia de la caída, el hombre ha sufrido un traumatismo craneoencefálico moderado y un traumatismo costal, por lo que ha sido atendido y estabilizado en el lugar por sanitarios del SUMMA 112 antes de ser trasladado en estado grave al Hospital Universitario de La Princesa.
Atrapado bajo un toro mecánico
Pocos minutos después, los servicios de emergencia han recibido otro aviso por un accidente laboral en el número 10 de la calle Orión de Griñón, donde un trabajador de 39 años ha sufrido el atrapamiento del pie izquierdo bajo un toro mecánico con el que estaba trabajando.
Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que ha intervenido para asegurar el rescate del trabajador, mientras que los sanitarios del SUMMA 112 le han estabilizado tras comprobar que presentaba fracturas abiertas en el pie izquierdo. El herido ha sido evacuado posteriormente al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha ingresado también con pronóstico grave.
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El precioso museo de Madrid que será gratis todo el verano: una casa palacio con jardín, arte del siglo XIX y una cafetería escondida
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Una gran humareda en la Universidad Complutense dispara las alertas en redes: 'Arde la facultad de Derecho
- Cuatro noches de ópera gratis en pleno centro de Madrid: fechas, horarios y programación completa
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
- La piscina natural más grande de España está en este pueblo a una hora de Madrid: fechas, precios y cómo llegar