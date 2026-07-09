MADRID
Un total de 21 dotaciones de Bomberos de la Comunidad estabilizan un incendio en Zarzalejo
La superficie afectada es de nueve hectáreas
EP
Un total de 21 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han estabilizado un incendio que ha afectado a la zona de las Canteras del municipio de Zarzalejo.
En concreto, el incendio se ha iniciado en el Camino de Prados del Concejo y la primera llamada al Centro de Emergencias 112 ha sido a las 18.50 horas de este jueves, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
La superficie afectada es de nueve hectáreas de monte bajo y algún árbol. No ha habido que desalojar a ningún vecino del municipio y tampoco hay heridos ni intoxicados.
De los 21 medios, siete han sido aéreos y 14 medios terrestres. El trabajo de los intervinientes ha sido complicado ya que es una zona con una orografía difícil y con gran dificultad.
Aunque el incendio se encuentra estabilizado, durante la noche permanecerán varias dotaciones en el lugar refrescando la zona y posibles rebrotes.
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