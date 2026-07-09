Toros del tercer encierro de San Fermín 2026: Victoriano del Río, la ganadería madrileña que ya es tradición y referente

Hoy, jueves 9 de julio, la ganadería madrileña ha vuelto a ser la protagonista del tercer encierro de los Sanfermines 2026. En su decimoquinto año participando, los toros de Victoriano del Río han permitido a los pamploneses disfrutar de un espectáculo digno de recordar: un encierro rápido y emocionante que se ha saldado con un herido por asta de toro.

Estas reses, que ya se han convertido en todo un clásico de estas fiestas taurinas, eran muy esperadas esta mañana desde la Cuesta de San Domingo, desde donde ha comenzado el recorrido. Aunque fueron ocho los ejemplares que viajaron hasta Pamplona, solo seis han participado en el encierro y protagonizarán la corrida posterior en el coso pamplonés de la mano de Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda.

La corrida comenzó en la Cuesta de San Domingo y se saldó con un herido por asta / Europa Press

Entre los toros escogidos se encontraban: Entonado (de capa negra y nacido en mayo de 2021, con 610 kilos), Casero (negro, de septiembre de 2020, con 585 kilos), Jara (colorado chorreado, de septiembre de 2021, con 605 kilos), Soleares (negro, de octubre de 2020, con 595 kilos), Alabardero (castaño, con 570 kilos) y Devoto (negro bragado, meano y axiblanco, con 585 kilos).

Victoriano del Río, sinónimo de espectáculo y arrojo

Las reses de Victoriano del Río son descritas como "toros de encaste, bajos de agujas, finos de piel y de proporciones armoniosas", así, todo buen madrileño sabe que su nombre en el cartel de una feria es sinónimo de espectáculo y arrojo. Por ello, la selección de sus ejemplares es ardua y exigente: "Buscamos ante todo un toro bajo, proporcionado, musculado y ancho, para que toda esa bravura le haga estar cómodo con su morfología", explicaba Pablo del Río, miembro de la familia de ganaderos en un vídeo corporativo.

Una ganadería mejorada y depurada a través de las diferentes generaciones

El fundador de esta estirpe de ganaderos, Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio, compró a finales de 1930 la ganadería del Duque de Veragua y haciendo caso a las recomendaciones del ganadero Ramón Mora Figueroa adquirió entre 1930 y 1931 cuatro sementales y dos puntas de vacas del Conde de la Corte.

A su fallecimiento en 1937, sería su hijo, Juan Pedro Domecq y Diez quien se haría cargo de la ganadería uniendo reses de Mora Figueroa, con sangre Conde de la Corte y García Pedrajas. Es por ello que muchos especialistas consideran que el señor Domecq Diez fue el responsable de crear este encaste propio, depurando y mejorando el concepto de bravura.

Toros de Victoriano del Río en la Plaza de Toros de las Ventas / Asociación 'El Toro' de Madrid

De los encierros a las ferias: Dax, Málaga, Bilbao, Valencia y Albacete

Si no has podido disfrutar de su brillante actuación en los encierros de los Sanfermines no tienes de qué preocuparte, y es que la ganadería madrileña de Victoriano del Río tiene previsto participar en varias ferias a lo largo del verano posibilitando a quienes lo deseen la oportunidad de verlos de nuevo en acción. Las citas confirmadas son:

Agosto en Dax (Francia) : la ganadería está anunciada en la feria taurina de Dax, una de las citas más importantes del verano francés.

: la ganadería está anunciada en la feria taurina de Dax, una de las citas más importantes del verano francés. Agosto en Málaga: Victoriano del Río figura entre las ganaderías incluidas en la Feria de Málaga 2026, organizada por Tauroemoción.

Las reses de Victoriano del Río participarán en las Corridas Generales de Bilbao el próximo 25 de Agosto en Vista Alegre / Plaza de Toros Bilbao Vista Alegre