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'Pop ups' gratis en Madrid: regalos exclusivos de Valentino Beauty, mercancía de BTS, helado y más
Aunque los madrileños están enfrentando unos días particularmente calurosos por la segunda ola de calor de este verano, este fin de semana se abren varias tiendas espontáneas con artículos gratis
Con este sol a muy pocos les apetece salir, al menos durante las horas de día. Pero este fin de semana, y especialmente este jueves, el esfuerzo será recompensado con productos gratis, promociones y actividades en tiendas temporales de marcas de lujo como Valentino Beauty o la firma de moda María Barragán, así como helados Alpro y tés acompañados de mercancía de BTS en T8.
'Merch' de BTS y helado gratis este jueves
T8 Tea Bar, ubicado en Plaza de España y en Usera, reparte este fin de semana sus tés con mercancía de BTS hasta el viernes 10 de julio. Fotos, pegatinas conmemorativas, abanicos, postales y más, para celebrar el 'Army day', pero las unidades son limitadas.
Otra consumición gratis son los helados de Alpro este jueves, en calle Barquillo, 37 de 12:00 a 22:00 horas. Para promocionar su nuevo producto con sabor a coco, están regalando helados con 'toppings' como chocolate, pistacho, galleta, entre otros. Allí también podrás probar el affogato o un granizado de coco, personalizar abanicos y tomarse fotos en un fotomatón que las imprimirá.
Valentino: Una feria de verano italiana
En los Jardines del Palacio del Marqués de Casa Riera, justo en frente del Círculo de Bellas Artes en pleno centro madrileño, cualquiera puede acudir a la tienda espontánea de Valentino Beauty. Ya está abierta al público, hasta el domingo 12 de julio, pero el horario va cambiando. El sábado y domingo abre de 11:00 a 21:00, el viernes de 13:00 a 21:00 y el jueves de 13:00 a 20:00 horas.
Allí los transeúntes se encontrarán con una ruleta de fragrancias para ganar 'charms' de la marca, globos, juego de dardos y un carrito de helados al finalizar el recorrido. Asimismo, con cada compra se podrá llebar un neceser, 'charms' decorativos, espejos, o un Golden ticket para canjear en centros de El Corte Inglés.
Jornada de puertas abiertas al atelier de María Barragán
Este jueves, 9 de julio, podrá entrar al atelier de la marca María Barragán, para descubrir el proceso de creación de sus tejidos y diseños artesanales, es decir, a la esencia de la firma. Además, por este tiempo limitado, tendrán camisas de archivo con descuentos de entre 30% y 50%. Junto a la compra, hoy podrá llevarse un regalo de L'occitane y entrar al sorteo de una cesta valorada en 100 euros. Se encuentra en la calle Hortaleza, 106 con el mismo horario habitual del comercio.
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