'Pop ups' gratis en Madrid: regalos exclusivos de Valentino Beauty, mercancía de BTS, helado y más

Con este sol a muy pocos les apetece salir, al menos durante las horas de día. Pero este fin de semana, y especialmente este jueves, el esfuerzo será recompensado con productos gratis, promociones y actividades en tiendas temporales de marcas de lujo como Valentino Beauty o la firma de moda María Barragán, así como helados Alpro y tés acompañados de mercancía de BTS en T8.

'Merch' de BTS y helado gratis este jueves

T8 Tea Bar, ubicado en Plaza de España y en Usera, reparte este fin de semana sus tés con mercancía de BTS hasta el viernes 10 de julio. Fotos, pegatinas conmemorativas, abanicos, postales y más, para celebrar el 'Army day', pero las unidades son limitadas.

Otra consumición gratis son los helados de Alpro este jueves, en calle Barquillo, 37 de 12:00 a 22:00 horas. Para promocionar su nuevo producto con sabor a coco, están regalando helados con 'toppings' como chocolate, pistacho, galleta, entre otros. Allí también podrás probar el affogato o un granizado de coco, personalizar abanicos y tomarse fotos en un fotomatón que las imprimirá.

Valentino: Una feria de verano italiana

En los Jardines del Palacio del Marqués de Casa Riera, justo en frente del Círculo de Bellas Artes en pleno centro madrileño, cualquiera puede acudir a la tienda espontánea de Valentino Beauty. Ya está abierta al público, hasta el domingo 12 de julio, pero el horario va cambiando. El sábado y domingo abre de 11:00 a 21:00, el viernes de 13:00 a 21:00 y el jueves de 13:00 a 20:00 horas.

Allí los transeúntes se encontrarán con una ruleta de fragrancias para ganar 'charms' de la marca, globos, juego de dardos y un carrito de helados al finalizar el recorrido. Asimismo, con cada compra se podrá llebar un neceser, 'charms' decorativos, espejos, o un Golden ticket para canjear en centros de El Corte Inglés.

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Jornada de puertas abiertas al atelier de María Barragán

Este jueves, 9 de julio, podrá entrar al atelier de la marca María Barragán, para descubrir el proceso de creación de sus tejidos y diseños artesanales, es decir, a la esencia de la firma. Además, por este tiempo limitado, tendrán camisas de archivo con descuentos de entre 30% y 50%. Junto a la compra, hoy podrá llevarse un regalo de L'occitane y entrar al sorteo de una cesta valorada en 100 euros. Se encuentra en la calle Hortaleza, 106 con el mismo horario habitual del comercio.