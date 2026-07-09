SUCESOS
Muere un motorista de 37 años tras chocar contra un coche estacionado en la M-45 a la altura de Getafe
El siniestro se produjo minutos antes de las 22:00 horas en el kilómetro 7 de la vía
Agencias
Un motorista de 37 años ha fallecido en la noche de este miércoles tras colisionar contra un turismo que se encontraba estacionado en la calzada de la M-45, a su paso por el término municipal de Getafe, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El accidente se produjo minutos antes de las 22.00 horas, a la altura del kilómetro 7 de la citada vía. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia, entre ellos sanitarios del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid.
Como consecuencia del impacto, el motorista sufrió politraumatismos de extrema gravedad, incompatibles con la vida. Los sanitarios del Summa 112 únicamente pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del siniestro. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas y circunstancias de la colisión.
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El precioso museo de Madrid que será gratis todo el verano: una casa palacio con jardín, arte del siglo XIX y una cafetería escondida
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Una gran humareda en la Universidad Complutense dispara las alertas en redes: 'Arde la facultad de Derecho
- Cuatro noches de ópera gratis en pleno centro de Madrid: fechas, horarios y programación completa
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
- La piscina natural más grande de España está en este pueblo a una hora de Madrid: fechas, precios y cómo llegar