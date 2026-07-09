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Muere un motorista de 37 años tras chocar contra un coche estacionado en la M-45 a la altura de Getafe

El siniestro se produjo minutos antes de las 22:00 horas en el kilómetro 7 de la vía

Efectivos del Summa 112 en una imagen de archivo

Efectivos del Summa 112 en una imagen de archivo / COMUNIDAD DE MADRID

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Agencias

Madrid

Un motorista de 37 años ha fallecido en la noche de este miércoles tras colisionar contra un turismo que se encontraba estacionado en la calzada de la M-45, a su paso por el término municipal de Getafe, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente se produjo minutos antes de las 22.00 horas, a la altura del kilómetro 7 de la citada vía. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia, entre ellos sanitarios del Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid.

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Como consecuencia del impacto, el motorista sufrió politraumatismos de extrema gravedad, incompatibles con la vida. Los sanitarios del Summa 112 únicamente pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del siniestro. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas y circunstancias de la colisión.

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