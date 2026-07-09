SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Muere un hombre de 46 años en un choque entre dos turismos en Moraleja de Enmedio
Los dos ocupantes del otro vehículo han resultado heridos leves
Javier Martínez Candela
Un hombre de 46 años ha fallecido en la madrugada de este jueves en un accidente de tráfico registrado en la autopista de peaje R-5, a su paso por el término municipal de Moraleja de Enmedio, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El siniestro se ha producido en torno a la medianoche, a la altura del kilómetro 17 de la vía, por un choque frontolateral entre dos turismos. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los conductores quedó atrapado en el interior del vehículo y en parada cardiorrespiratoria.
Bomberos de la Comunidad de Madrid se desplazaron hasta el lugar del accidente y procedieron a la excarcelación del conductor atrapado, iniciando las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, los sanitarios del Summa 112 continuaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, aunque finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las lesiones.
En el otro vehículo viajaban dos personas, que también fueron atendidas por los servicios sanitarios. "Se encuentran en estado leve", ha explicado José María Reina, jefe supervisor de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario para una revisión médica, debido a la violencia del impacto. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas y circunstancias del accidente.
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