MUNDIAL 2026
Madrid instalará dos pantallas más en Madrid Río para ver a España contra Bélgica en los cuartos del Mundial
Se sumarán a las ya habilitadas por la Federación en la plaza de Colón para lo que resta de campeonato
"Finalmente, decirles que, como saben, este Ayuntamiento, este equipo de Gobierno apoya de manera absolutamente decidida a la Selección Española de Fútbol". Con estas palabras, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha anunciado la instalación de dos nuevas pantallas en Madrid Río, en la zona de Puente del Rey, para que los aficionados puedan seguir el partido de cuartos de final que enfrentará este viernes a España contra Bélgica.
De esta forma, ha explicado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, el Consistorio cumple con el compromiso adquirido a inicios del Mundial de reforzar los espacios públicos para ver a la Selección a partir de cuartos de final, siempre que el equipo de Luis de la Fuente alcanzara esta ronda.
Hasta ahora, el principal punto de encuentro para los seguidores de La Roja era la pantalla instalada por la Real Federación Española de Fútbol en la plaza de Colón, rebautizada estos días como Plaza Selección. Esa pantalla seguirá funcionando, pero el Ayuntamiento sumará dos nuevas ubicaciones en Madrid Río para ampliar la capacidad y ofrecer más alternativas a quienes quieran vivir el encuentro en la calle.
“Lo que hacemos es ampliar y dar más opciones a los madrileños y a las personas que quieran venir a disfrutar con nuestra Selección”, ha señalado Sanz. Las dos pantallas estarán situadas en la misma zona de Puente del Rey, con el objetivo de facilitar una mayor concentración de público y mejorar la visibilidad del partido.
El dispositivo se estrenará con el duelo ante Bélgica, pero el Ayuntamiento confía en que pueda mantenerse durante más jornadas si España continúa avanzando en el torneo. La vicealcaldesa ha apuntado a una posible semifinal el martes y a la final del domingo como los siguientes grandes hitos si la Selección supera los cuartos.
“Esperamos que haya que utilizarlas varios días y que no sea solo para el día de mañana”, ha añadido Sanz, en un mensaje de confianza hacia el equipo nacional. Madrid Río y Colón se preparan así para convertirse en los dos grandes escenarios madrileños de apoyo a España en la recta final del Mundial.
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El precioso museo de Madrid que será gratis todo el verano: una casa palacio con jardín, arte del siglo XIX y una cafetería escondida
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Una gran humareda en la Universidad Complutense dispara las alertas en redes: 'Arde la facultad de Derecho
- Cuatro noches de ópera gratis en pleno centro de Madrid: fechas, horarios y programación completa
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
- La piscina natural más grande de España está en este pueblo a una hora de Madrid: fechas, precios y cómo llegar