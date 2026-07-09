Madrid instalará dos pantallas más en Madrid Río para ver a España contra Bélgica en los cuartos del Mundial

"Finalmente, decirles que, como saben, este Ayuntamiento, este equipo de Gobierno apoya de manera absolutamente decidida a la Selección Española de Fútbol". Con estas palabras, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha anunciado la instalación de dos nuevas pantallas en Madrid Río, en la zona de Puente del Rey, para que los aficionados puedan seguir el partido de cuartos de final que enfrentará este viernes a España contra Bélgica.

De esta forma, ha explicado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, el Consistorio cumple con el compromiso adquirido a inicios del Mundial de reforzar los espacios públicos para ver a la Selección a partir de cuartos de final, siempre que el equipo de Luis de la Fuente alcanzara esta ronda.

Hasta ahora, el principal punto de encuentro para los seguidores de La Roja era la pantalla instalada por la Real Federación Española de Fútbol en la plaza de Colón, rebautizada estos días como Plaza Selección. Esa pantalla seguirá funcionando, pero el Ayuntamiento sumará dos nuevas ubicaciones en Madrid Río para ampliar la capacidad y ofrecer más alternativas a quienes quieran vivir el encuentro en la calle.

“Lo que hacemos es ampliar y dar más opciones a los madrileños y a las personas que quieran venir a disfrutar con nuestra Selección”, ha señalado Sanz. Las dos pantallas estarán situadas en la misma zona de Puente del Rey, con el objetivo de facilitar una mayor concentración de público y mejorar la visibilidad del partido.

El dispositivo se estrenará con el duelo ante Bélgica, pero el Ayuntamiento confía en que pueda mantenerse durante más jornadas si España continúa avanzando en el torneo. La vicealcaldesa ha apuntado a una posible semifinal el martes y a la final del domingo como los siguientes grandes hitos si la Selección supera los cuartos.

“Esperamos que haya que utilizarlas varios días y que no sea solo para el día de mañana”, ha añadido Sanz, en un mensaje de confianza hacia el equipo nacional. Madrid Río y Colón se preparan así para convertirse en los dos grandes escenarios madrileños de apoyo a España en la recta final del Mundial.