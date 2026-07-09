Mad Cool arranca "sin incidencias", aunque el Ayuntamiento hará "ajustes" en la movilidad y revisará las quejas por ruido

La décima edición del Mad Cool, que arrancó ayer con los Foo Figthers como plato fuerte de la primera noche, no ha registrado por el momento ninguna incidencia reseñable por el momento, según ha trasladado este jueves la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz. No obstante, el Ayuntamiento admite que sí será necesario realizar algunos "ajustes" en la movilidad; así como revisar las mediciones acústicas tras las primeras quejas vecinales por el ruido.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz municipal ha hecho balance del dispositivo municipal desplegado por el festival y ha asegurado que, por ahora, no se han registrado problemas graves. Según los datos trasladados por los servicios municipales, Samur-Protección Civil realizó tres atenciones en el exterior del recinto, dos de ellas con traslado, aunque todas por cuestiones “muy leves”. En el interior hubo más asistencias a cargo del servicio sanitario de los propios promotores, pero tampoco se ha comunicado ninguna incidencia de gravedad.

Sanz ha señalado además que la Policía Municipal no ha destacado “ninguna incidencia relevante” durante esta primera jornada del Mad Cool, que este año celebra su décimo aniversario. En este sentido, la vicealcaldesa ha subrayado que se trata de un evento “importante para la ciudad de Madrid” y que ya está consolidado como una referencia dentro del calendario musical.

El balance positivo del dispositivo contrasta, sin embargo, con las quejas trasladadas por vecinos de Getafe y Villaverde, especialmente por el ruido. La plataforma Stop Mad Cool asegura haber realizado mediciones en el interior de viviendas que habrían alcanzado los 80 decibelios durante la primera noche del festival.

El Ayuntamiento, por ahora, no confirma esos datos. No hasta que lleve a cabo sus propias mediciones, "como hacemos siempre". Con los resultados oficiales en la mano, "si hay cualquier tipo de incumplimiento, se sancionará”, ha advertido la vicealcaldesa, antes de recordar que desde hace años se vienen aplicando medidas correctoras en el recinto para paliar las afecciones a los vecinos.

La movilidad es el otro foco de preocupación. Preguntadas por las quejas de los asistentes por las dificultades para abandonar el recinto, los problemas para localizar autobuses lanzadera y las restricciones de acceso para vehículos VTC, Sanz ha reconocido que “algún ajuste habrá que hacer” en las entradas y salidas, especialmente en los primeros días, cuando suelen detectarse los principales puntos de mejora.

La vicealcaldesa ha atribuido parte de las complicaciones al elevado número de asistentes registrado en la primera jornada, coincidiendo con algunos de los nombres más potentes del cartel. Pese a ello, ha defendido el refuerzo del transporte público desplegado por Metro de Madrid, Cercanías y la EMT, así como las lanzaderas habilitadas hacia distintos puntos de la ciudad, como Legazpi y Atocha.

Asimismo, el Ayuntamiento asegura que continuará evaluando el funcionamiento del dispositivo durante los próximos días para introducir correcciones sobre la marcha. El objetivo, según el Gobierno municipal, es compatibilizar la celebración de uno de los grandes festivales musicales de Madrid con el descanso de los vecinos y la salida ordenada de miles de asistentes del recinto.