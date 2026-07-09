Lydia Bosch rescata a Fedra de los infiernos y vuelve al teatro 37 años después: "Si no me enamoro del proyecto no sé trabajar"

Será el 12 de agosto, en el marco del Festival de Teatro Clásico de Mérida, cuando Lydia Bosch se ponga en la piel de Fedra por primera vez. La actriz, que lleva 37 años alejada de los escenarios, regresa bajo la batuta de José María del Castillo en una reinterpretación del clásico mito, Fedra en los infiernos. Junto a ella, un elenco compuesto por Alejandro Albarracín y Julio Peña como Teseo e Hipólito respectivamente, girará por España durante los próximos meses.

En esta nueva lectura, Fedra, una mujer hecha de fuego y culpa, pide una segunda oportunidad a Las Moiras para resarcir su nombre. Su alma, atormentada en el inframundo, está ligada a una pasión incontrolada por su hijastro y, tras llegar a un pacto con las Hermanas del Destino, vuelve a la vida para reescribir su historia y encontrar, así, la paz que nunca tuvo. “Es mucho más que un regalo. Nunca imaginé un personaje tan complejo en este momento de mi vida. Y más en Mérida, la cuna del teatro. Me da vértigo y me entusiasma al mismo tiempo”, reconoce.

En la obra, presentada este jueves en Madrid ante los medios de comunicación, la parte contemporánea carga con gran parte del peso: “Fedra se desnuda, se muestra vulnerable y hace partícipe a la audiencia de sus miedos y rabia. Paralelamente, hay muchos momentos de oxígeno a través de la ironía y el sentido del humor”. Han pasado 37 años de Música Cercana, el último proyecto teatral de Lydia, que continuó su carrera en televisión. “La experiencia entonces me fascinó, pero los nuevos proyectos y mi vida personal me separaron del teatro. Quise ser madre presente, aunque, si me hubiera llegado este proyecto hace 15 años, me hubiera lanzado”, suma.

Julio y Alejandro

“Si no me enamoro del proyecto, no sé trabajar. El teatro tiene que llegarte hasta las entrañas. Es un regalo para mí, ya que siempre he trabajado con presión por demostrar y ahora lo vivo de forma presente. No espero nada. Lo tomo como un premio. Me lo merezco”, añade. Julio, por su parte, da vida a Hipólito, el hijastro de Fedra, y asegura que, cuando leyó el texto por primera vez, se enamoró. “La gente conoce el mito de forma superficial y lo que ha hecho José María con él no sólo te acerca a la humanidad de la protagonista, sino que te hacer verte reflejado en ella”, dice. Califica su debut en Mérida como “una oportunidad que aprovechar” y pone el foco en la generosidad de sus compañeros.

Alejandro Albarracín, que interpreta a Teseo, mira a Julio y se ve a sí mismo hace 20 años. “Poder ser su padre en esta función me emociona. Y actuar con Lydia es muy fácil. Ella es transparente. Me quedo embobado mirándola en el escenario y eso lo convierte en difícil. La tragedia nos enseña que para juzgar a alguien hay que conocer el trasfondo”, sostiene. El elenco lo completan los actores Marta Calvó, Antonio Albella, Eva Diago y Yaiza Marcos. José María del Castillo, que dirige en Mérida por cuarta vez, asegura haber pensado en Lydia desde el primer momento para encarnar a Fedra: “Consigue traspasar la pared, que la gente la entienda. En contraposición, un hipólito que genere conflicto en ella. Es interesante ver como sus universos colisionan”, señala.

Una gira nacional

El director regresa a la última representación de Fedra, con Lolita Flores al frente, y apunta que, aunque la gente conoce los mitos, no se representan con frecuencia: “Encontrar una mujer con las características necesarias, no es fácil. Esta versión es un canto a la libertad. Carga con el peso de la culpa, pero no es altiva, se muestra cercana y se quita la máscara. Lydia se quiebra desde el principio. Ni ella misma entiende lo que pasa. Se emociona, ríe, lucha. Su infierno es el qué dirán, las expectativas que todo el mundo pone ella. Le han hecho falta dos vidas para darse cuenta de lo que le pasa", zanja.

La gira comienza en el Teatro Romano de Mérida del 12 al 16 de agosto y pasa por Teatro Romano de Sagunto (20 de agosto), el Festival Internacional de Teatro Música y Danza de San Javier, Murcia (22 de agosto), el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla de Niebla, Huelva (29 de agosto), el Festival Grecolatino Sexi Firmun Lulium de Almuñecar, Granada (5 de septiembre), el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso en Martos, Jaén (13 de septiembre), el Teatro Circo de Albacete (2 de octubre) y el Teatro Isabel la Católica de Granada (15, 16 y 17 de enero). Además, próximamente se presentarán nuevas fechas.

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La escenografía es de Anna Tussel, la iluminación de Florencio Ortiz, el vestuario de Pier Paolo Álvaro y Roger Portal y el diseño de maquillaje y peluquería de Roberto Sigueiro. La coreografía es de Benjamín Leiva y la composición musical la firma Alejandro Cruz Benavídez.