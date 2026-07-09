Línea 11: la "gran diagonal" del Metro de Madrid crece por el noreste y se atasca en el suroeste

Planteada ya hace seis años como la "gran diagonal" de la red de Metro de Madrid, la ampliación de la Línea 11 ha recibido esta semana un significativo impulso. La Comunidad de Madrid licitó ayer las obras para la ejecución de su tramo noreste, que partirá desde la ya existente estación de Mar de Cristal, de las Líneas 4 y 8 hasta Valdebebas. Se trata de uno de los cuatro segmentos o fases en que se ha ideado ese proyecto de extensión de la línea verde oscura, que pasaría de ser la más corta de la red con sus actuales siete estaciones entre La Fortuna y Plaza Elíptica, a la más larga, con 33,5 kilómetros y 23 paradas.

La idea última es conectar Madrid de suroeste a noreste con un itinerario que permita trasbordo directo con todas las demás líneas de Metro y una algunos de los principales nodos de transporte de la región, fundamentalmente la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la estación de Atocha, además de pasar por tres intercambiadores, los de Plaza Elíptica, Conde de Casal y Valdebebas. Todo ello con la intención también de descongestionar las Líneas 10 y, sobre todo, 6, la circular, que es la más utilizada del Metro madrileño. Por asimilarlo con la red de carreteras, vendría a ser lo que la M-45 es a la M-30 o a la M-40.

El proyecto se pretende acometer en cuatro fases. La primera, ya en construcción, pasa por llevar la Línea 11 desde su actual cabecera de Plaza Elíptica hasta Conde de Casal. Otra pretende extender la línea desde su otra cabecera, la de La Fortuna, hasta Cuatro Vientos. Un tercer avance, el que se ha impulsado este miércoles, consiste en llevar el metro hasta el desarrollo urbanístico de Valdebebas, zona en expansión, pasando, además, por el aeropuerto. Y el cuarto, finalmente consistiría en completar la continuidad de la línea conectando la ampliación noreste con el resto del itinerario, es decir completando el trazado entre las estaciones de Conde de Casal y Mar de Cristal.

Lo que ha hecho este miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido licitar las obras para esa extensión hacia Valdebebas, para las que se han presupuestado 880,6 millones de euros. La red crecerá por allí en 7,2 kilómetros con cuatro estaciones de nueva creación y el paso por dos ya existentes, las de Mar de Cristal, donde enlazará con las Líneas 4 y 8, y Aeropuerto T4, conectada con la Línea 8 y la C1 de la red de Cercanías.

De esta forma, la prolongación de la Línea 11 partirá de Mar de Cristal para continuar hasta la nueva estación de Ifema-Cárcavas, que podrá dar servicio también a los asistentes al circuito de Madring, seguir hacia Ciudad de la Justicia, donde permitirá enganchar con la C1 de Cercanías y varias líneas de autobús en el intercambiador de Valdebebas, encaminarse después hacia Hospital Isabel Zendal y, desde allí, a Aeropuerto T4 para concluir en Valdebebas Norte.

Ampliación de la Línea 11 de Metro Madrid. / Comunidad de Madrid

Para agilizar la ejecución, la licitación se ha dividido en dos lotes que permitirán trabajar simultáneamente, una opción manejada para otras grandes infraestructuras, como ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid en el soterramiento de la A5. En este caso el lote 1, con un presupuesto de 580 millones de euros, comprende el tramo entre Mar de Cristal y Hospital Isabel Zendal, y el lote 2, con un presupuesto de 300 millones de euros, entre Hospital Isabel Zendal y Valdebebas Norte.

"Serán dos tramos, con dos entradas y sus correspondientes pozos de ataque: uno desde Mar de Cristal y otro desde Valdebebas Norte", confirman en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. No se sabe todavía, no obstante, si el método de construcción será el llamado tradicional de Metro de Madrid o se empleará tuneladora, como en el tramo ya en construcción entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. "En función de quién resulte adjudicatario de las obras, es posible que se utilice la tuneladora Mayrit en uno de los tramos o incluso en ambos, lo que permitiría acortar los plazos", trasladan desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo.

De momento, las previsiones que manejan en los despachos de la calle Maudes es poder adjudicar las obras de manera que empiecen en el primer semestre de 2027, aún dentro de la actual legislatura. Las previsiones son de unos 39 meses de obras para el lote 1 y unos 32 meses para el lote 2, lo que llevaría la inauguración a 2030.

Resto de tramos

Mientras la prolongación de la Línea 11 hacia el noreste avanza, se complica, en cambio, su extensión por el suroeste. Se trataba, en principio, de una intervención más sencilla, o al menos de menor envergadura: extender el túnel a lo largo de 2,2 kilómetros desde La Fortuna hasta la ya existente estación de Cuatro Vientos, pero resulta clave en ese propósito de que la futura Línea 11 conectara con todas las demás. Allí se uniría a la Línea 10, además de a la C5 de Cercanías.

El proyecto suponía hacer pasar el suburbano por debajo de la base aérea de Cuatro Vientos y demoler algunas edificaciones, pero el Ministerio de Defensa emitió un informe desfavorable de carácter vinculante en el que aduce que la actuación podría afectar a la defensa nacional. Una negativa que obliga a elaborar un nuevo estudio informativo, abrir un nuevo plazo de información pública, atender alegaciones... En definitiva, como se apunta en la Consejería de Transportes, a "resetear" todo.

Momento en que la tuneladora Mayrit alcanzaba la estación de Madrid Río, en la amplaición de la Línea 11 de Metro de Madrid, el pasado 9 de junio. / COMUNIDAD DE MADRID

El que se preveía podía ser segundo tramo de la ampliación en inaugurarse se demorará considerablemente, más allá de ese 2030 que se tiene en mente para la extensión por Valdebebas, vaticinan. Ayer mismo, el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, mostraba su contrariedad por el asunto y cuestionaba que se adujeran motivos de seguridad cuando bajo las pistas de otros aeropuertos en la región, singularmente el de Madrid-Barajas, ya hay túneles.

El último tramo, el que conectaría Conde de Casal con Valdebebas, es el que aún está más verde y el que más tardará en ejecutarse. Los planes que la Consejería presentó en 2020 incluían un trazado que llevara la Línea 11 desde Conde de Casal hasta Vinateros (Línea 9), La Elipa (Línea 2), Pueblo Nuevo (Líneas 5 y 7), Arturo Soria (Línea 4) y Mar de Cristal (Líneas 4 y 8), pero no hay aún redacción del proyecto.

Sí que avanza en plazo el considerado primer tramo de la ampliación, desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal. Con un presupuesto de 671 millones de euros supone hacer crecer la línea en más de seis kilómetros con dos estaciones nuevas, Comillas y Madrid Río y conexión con otras tres ya existentes, Palos de la Frontera (Línea 3), Atocha (Línea 1, además de ocho líneas de Cercanías) y Conde de Casal (Línea 6). De esos más de seis kilómetros, hasta 5.227 metros los ejecutará la tuneladora 'Mayrit'.

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El pasado 9 de junio ya completó el primer segmento entre las estaciones de Comillas y Madrid Río y, tras 15 días de parada técnica en la estación de Madrid Río, ya continúa su avance hacia Palos de la Frontera. La previsión es poder concluir las obras hasta Conde de Casal e inaugurar este primer tramo de la ampliación a lo largo de 2027.