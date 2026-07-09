El Gobierno de España destinará 12,8 millones a incorporar la IA a la sanidad madrileña

El Ministerio para la Transformación Digital, a través de Red.es, y el Ministerio de Sanidad, han firmado con la Comunidad de Madrid un convenio por importe de 12,8 millones de euros para el desarrollo de servicios digitales inteligentes en la sanidad madrileña, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El objetivo del convenio, rubricado este jueves con el consejero madrileño de Digitalización Miguel López-Valverde, es implantar la monitorización remota de patologías crónicas, el uso de analítica avanzada en salud y el desarrollo de casos de uso basados en IA, así como implementar programas de telecuidados.

"Este Gobierno está convencido de que la IA, como infraestructura de país, es una oportunidad con todas las letras”, ha dicho el ministro para la digitalización y Función Pública, Óscar López, tras la firma este jueves en la sede de la entidad pública empresarial.

Cuatro años

La ministra de Sanidad, Mónica García, considera que este convenio da “un nuevo impulso a la transformación digital del Sistema Nacional de Salud para que la innovación llegue a todos los ciudadanos, vivan donde vivan”.

El Hospital 12 de Octubre / COMUNIDAD DE MADRID

Para López-Valverde, “este acuerdo refleja la capacidad del Ejecutivo autonómico para convertir los fondos europeos en proyectos reales al servicio de los ciudadanos”.

El consejero ha recordado que “la región ya ha ejecutado 2.371 millones de euros del Plan de Recuperación, el 73% de los recursos asignados, situándose entre las comunidades más ágiles en la movilización de estas inversiones, muy por delante de Cataluña y Andalucía”.

El convenio, que durará cuatro años, posibilitará desarrollar casos basados en IA para mejorar los diagnósticos y la detección precoz, además de apoyar a los profesionales sanitarios, especialmente en atención primaria.

Telecuidado

También permitirá un modelo de telecuidados más personalizado y accesible, además de monitorizar mejor a los pacientes crónicos, “con un seguimiento más cercano y sin necesidad de tantos desplazamientos”, según el ministro López.

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Ramón y Cajal / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

A ello se suma la posibilidad de tomar mejores decisiones a partir de informes clínicos "anticipando la evolución de una enfermedad”, ha dicho.

Ayudará, asimismo, a desburocratizar la atención sanitaria, liberando tiempo de los profesionales y garantizando equidad en la atención médica en todas las regiones, mejorando la calidad asistencial y optimizando los recursos del SNS.

En definitiva, este convenio “representa el compromiso del Gobierno de España con la modernización de la sanidad pública madrileña”, añadió López.

262 centros públicos

Esta inversión permitirá incorporar nuevos servicios digitales en 262 centros públicos y beneficiará anualmente a más de 155.000 usuarios de la sanidad pública madrileña.

También permitirá participar en la Red de Intercambio de Imágenes Médicas del SNS, y extender la red ÚNICAS, liderada estratégicamente por Madrid y Cataluña, para compartir información clínica sobre patologías infantiles minoritarias.

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El importe total a nivel nacional es de 223 millones, procedentes de la financiación proporcionada por Red.es mediante Fondos FEDER (139,3 millones) y la contribución del Ministerio de Sanidad (84,1 millones), siendo Red.es la responsable de la ejecución y seguimiento de los proyectos.