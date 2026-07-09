Ferrari estrena un Madring a medio terminar... con un despliegue total: primero Leclerc, y luego Hamilton

Madring ya es un circuito de Fórmula 1, o al menos de fórmulas 1. Antes incluso de los que se podía esperar, ya que, en principio, el estreno del asfalto de con monoplazas estaba previsto para el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, en la propia carrera. Sin embargo, un ‘filming day’ de Ferrari ha cambiado por completo los planes del trazado madrileño.

Aunque habrá que esperar hasta el GP de España para ver a toda la parrilla rodando sobre los 5,4 kilómetros del circuito, pero la pista ya es una realidad: Charles Leclerc ha sido el encargado de inaugurar un recorrido que incluso recreó los boxes que se verán durante el fin de semana de carrera. Eso sí, todo lo que rodea al trazado está aún a medio hacer, aunque vaya en los tiempos previstos para llegar a septiembre.

Recreación total

Todo se preparó para reproducir una experiencia lo más cercana posible a la que se vivirá el próximo mes de septiembre. Primero salió a rodar Leclerc, que luego dejó paso al heptacampeón Lewis Hamilton. Ferrari ocupó tres boxes de un pit lane ya completamente formado, teñidos con su tradicional rojo y rematados con líneas amarillas que acompañaban la enorme bandera española visible a la salida de la calle de garajes.

En uno de esos tres espacios aguardaba el SF-26, el monoplaza que ha pasado a la historia como el primero en rodar sobre el trazado madrileño. A partir de ahí, por delante quedaban 200 kilómetros de rodaje a repartir entre ambos pilotos.

Al tratarse de un ‘filming day’ y no de una jornada de pruebas convencional —oficialmente, los equipos solo pueden completar los test estipulados en el calendario—, Ferrari tiene limitado el kilometraje. Si agota la distancia permitida, el coche de Maranello podrá completar un total de 37 vueltas a Madring.

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Después del asfaltado, el circuito ha seguido tomando forma. Cuando el SF-26 abandonó el garaje, la pista ya reproducía con precisión los elementos propios de un trazado de carreras: pianos, muros y escapatorias. Para comenzar, el monoplaza completó una primera vuelta acompañado por el ‘safety car’. Después, el Ferrari empezó a rodar en solitario sobre el nuevo circuito madrileño.