La Federación de Municipios de Madrid se suma a la reclamación de la FEMP de una financiación "más justa" para los ayuntamientos

La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, se ha sumado a la reclamación del Consejo Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha pedido este jueves una participación "más justa" de los ayuntamientos en las inversiones del Estado.

Además, han pedido una financiación local que permita a los municipios "seguir prestando servicios públicos, impulsando inversiones y respondiendo a las necesidades reales de los vecinos", ha indicado la FMM en un comunicado. Esta reivindicación ha sido respaldada por unanimidad de todos los partidos representados.

La también alcaldesa de Alcalá de Henares ha defendido la importancia de que la financiación local se aborde "en paralelo a la financiación autonómica", con el fin de reconocer "el papel esencial de las entidades locales en la gestión diaria de los servicios que reciben los ciudadanos".

Así, Piquet ha subrayado que los ayuntamientos son la administración "más cercana a los vecinos" y que los municipios han demostrado "rigor, responsabilidad y capacidad de gestión en el uso de los recursos públicos".

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En este sentido, ha subrayado que reforzar la financiación local supone "reforzar directamente la capacidad de los ayuntamientos para mejorar la vida diaria de los ciudadanos, avanzar en nuevos proyectos y atender las demandas de sus municipios".