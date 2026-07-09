Descubre el nuevo outlet que ya arrasa en Madrid: con productos desde 1,50 euros y a menos de cinco minutos de Puerta del Sur

A tan solo cinco minutos del metro de Puerta del Sur, y con productos desde 1,50 euros, el nuevo outlet 'Allmobel' ya arrasa entre los madrileños que no dudan en desplazarse hasta Alcorcón para hacerse con las mejores gangas. Con ofertas insuperables en muebles de jardín, sofás, mesas, sillas e incluso decoraciones de terrazas y dormitorios, este nuevo local ofrece descuentos que pueden llegar a superar el 60%.

¿Qué tipo de productos pueden comprarse?

Desde sofás de todos los estilos a 129 euros, hasta comedores desde 59 euros, 'Allmobel' es conocido por ofrecer precios muy bajos en muebles y decoración. Con descuentos que oscilan entre el 33% y el 67%, este outlet trabaja bajo la premisa de ofrecer "el mejor precio garantizado" basándose en los valores de mercado y trabajando directamente con los fabricantes.

Ofertas en mobiliario de terraza y jardín disponibles en la página web de 'Allmobel' / allmobel.com

Entre sus ofertas destacan el mobiliario de terrazas y jardines perfecto para el verano como su set de sofá con dosel, dos sillones, y una mesa de ratan que, de su precio original de 899,99 euros, ha sido rebajado un 56% hasta los 399,99 euros, o el set de la mesa de cristal y seis sillas que de 399,99 euros se encuentra rebajado a 194,99 en su página web.

Además, cualquiera de sus compras puede financiarse dividiendo hasta en tres pagos su coste, o fraccionado el pago en pequeñas cuotas mensuales hasta un máximo de 18 meses con seQura.

Abierto todos los días de la semana y con envíos nacionales

Aunque se sitúa en la Calle Industrias 2, en Alcorcón, 'Allmobel' cuenta con su propia página web desde la que se permite la compra online. Si se desea recoger el paquete de manera presencial, su tienda física está abierta todos los días de la semana en el siguiente horario:

Lunes : 9:30–14:00, 16:30–20:00

: 9:30–14:00, 16:30–20:00 Martes : 9:30–14:00, 16:30–20:00

: 9:30–14:00, 16:30–20:00 Miércoles : 9:30–14:00, 16:30–20:00

: 9:30–14:00, 16:30–20:00 Jueves : 9:30–14:00, 16:30–20:00

: 9:30–14:00, 16:30–20:00 Viernes : 10:30–14:00, 16:30–20:00

: 10:30–14:00, 16:30–20:00 Sábado : 10:30–14:30, 16:00–19:30

: 10:30–14:30, 16:00–19:30 Domingo: 10:00–14:00, 16:00–20:00

Su tienda física se encuentra situada en la calle Industrias, 2, en Alcorcón / Google Maps

Si, por el contrario, no es posible desplazarse físicamente al local, 'Allmobel' también ofrece la posibilidad de realizar el envío a domicilio. Sus envíos están disponibles para todo el territorio nacional y permiten el pago contra reembolso en el momento de la entrega.