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Dos conductores heridos graves tras un choque en la M-601 a la altura de Collado Villalba

Los dos hombres, de 21 y 43 años, quedaron atrapados en sus vehículos y tuvieron que ser excarcelados por los Bomberos de la Comunidad de Madrid

Accidente de tráfico en la M-601 en Collado Villalba

Accidente de tráfico en la M-601 en Collado Villalba / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

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Javier Martínez Candela

Madrid

Dos conductores han resultado heridos de carácter potencialmente grave en la mañana de este jueves tras sufrir un choque frontolateral entre dos turismos en la carretera M-601, a su paso por el término municipal de Collado Villalba, donde ambos quedaron atrapados en el interior de sus vehículos y tuvieron que ser excarcelados por los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

El siniestro se ha producido poco después de las 7:00 horas, a la altura del kilómetro 2 de la citada vía, hasta donde se han desplazado los servicios de emergencias tras recibir el aviso de un accidente de tráfico en el que los dos conductores, únicos ocupantes de los vehículos implicados, habían quedado atrapados como consecuencia del fuerte impacto.

A su llegada al lugar del accidente, tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han comprobado que los dos hombres no podían salir por sus propios medios de los turismos, por lo que han iniciado las labores de excarcelación para liberar a los conductores y permitir la intervención de los sanitarios del Summa 112.

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Una vez rescatados, los dos heridos han sido estabilizados en el lugar por los equipos médicos, que han apreciado politraumatismos y los han trasladado en estado potencialmente grave a distintos centros hospitalarios. El conductor de 21 años ha sido evacuado al Hospital Puerta de Hierro, mientras que el hombre de 43 años ha sido trasladado al Hospital de La Paz. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas y circunstancias del accidente.

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