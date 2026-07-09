Baltasar Garzón, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con el cocinero Paco Roncero, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para el jurista y exjuez Baltasar Garzón, que acaba de publicar el libro La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia (Planeta).

En el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde trabajó durante 24 años, Garzón se convirtió en el juez más reconocible y, a la vez, controvertido de la democracia española por su exposición pública y por algunas causas políticos muy polémicas. Allí investigó el terrorismo de ETA, los GAL, el narcotráfico gallego, el crimen organizado, los crímenes contra la humanidad, la corrupción política y la delincuencia económica organizada.

¿Acusa usted a jueces de hacer política con toga? ¿por qué cree que hay ‘lawfare’ en España’? ¿ve ‘lawfare’ en casos como el del fiscal general del Estado, el expresidente Zapatero o la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez? ¿puede un ministro o ministra convertirse inmediatamente después en fiscal general del Estado? ¿cuáles son las amenazas que se ciernen sobre la democracia española? ¿le duele más la inhabilitación por prevaricación de 2012 o la falta de reparación posterior en España?

A estas y otras muchas cuestiones -también la memoria histórica- dará respuesta este sábado en Un café en las alturas el siempre mediático Baltasar Garzón, cuya visión de la actualidad suele no dejar indiferente a quien lo escucha.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado al cocinero Paco Roncero, cuya forma de entender la gastronomía le lleva a afirmar que “la cocina de vanguardia tiene que ir unida a la cocina tradicional”. Para Roncero, es fundamental no olvidar las raíces: “España tiene una cultura gastronómica brutal”. El cocinero enfatizó que sentarse a la mesa es parte de nuestro ADN y subrayó que productos como el jamón y el aceite de oliva virgen extra son pilares únicos que debemos respetar y valorar.

Precisamente, el aceite de oliva es el ingrediente estrella de sus creaciones. Durante el diálogo, Roncero recordó con humor el fenómeno viral del “bocadillo perfecto”, reiterando que “la cocina española no puede concebirse sin aceite de oliva virgen extra”.

Para el chef, el secreto de un plato que realmente emociona reside en el contexto y, sobre todo, en la compañía. Roncero destacó que cocinar es un acto de amor y cariño, recordando la esencia de las recetas de nuestras abuelas.

En el plano profesional, mencionó con afecto a Ferran Adrià como uno de sus grandes referentes y destacó la importancia de contar con “un equipo de profesionales impresionante”. Asimismo, señaló que el glamour de un restaurante de prestigio como el suyo es solo la cara visible de un día a día marcado por el esfuerzo, la disciplina y la exigencia máxima.

A la hora de hablar sobre el panorama internacional, Roncero se mostró rotundo respecto a la capital: “Hoy en día en Madrid somos una potencia”. Aunque reconoció el peso de otras ciudades, defendió que Madrid ofrece una variedad y una oferta global que difícilmente se encuentra en otras capitales como París o Londres.

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Paco Roncero confesó que, aunque la tercera estrella Michelin fue una obsesión en el pasado, ahora vive su profesión desde una perspectiva más equilibrada. Entre sus facetas más personales, destacó su afición por el deporte y su pasión por la tecnología y la fotografía. Un hombre de talento que, en esta conversación, demostró que la genialidad tras los fogones se alimenta de la misma cercanía y autenticidad que sus platos preferidos: unas sencillas judías con chorizo.