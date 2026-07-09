Ayuso respalda las palabras de Feijóo sobre absentismo: "Tiene más razón que un santo"

Tras la polémica generada en torno a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo, Isabel Díaz Ayuso ha salido en su cerrado respaldo. "Tiene más razón que un santo", ha señalado la presidenta madrileña, quien ha descalificado las críticas al presidente del PP como la postura de "gobernantes pijoteros que se indignan en nombre de los trabajadores y luego legislan contra los propios trabajadores".

"Debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo". "Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros. Por tanto, esto es una cuestión para discutir", aseguró el pasado martes el dirigente popular en un encuentro con empresarios del País Vasco. Sus palabras fueron replicadas por el Gobierno, empezando por el propio presidente, Pedro Sánchez, quien en la red social X aseguró: "Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está".

La presidenta madrileña ha entrado hoy a fondo en el asunto. "Cuando uno está pegado a la realidad y habla con las empresas, cuando habla con los autónomos, sabe lo que está pasando con el problema de las bajas", ha señalado en el transcurso de una intervención en un acto organizado por el diario 20 minutos. "Evidentemente, el presidente Feijóo no habla de una persona que está enferma. No se refiere a una mujer embarazada, si encima tiene alguna complicación o está en los últimos meses de su embarazo. No estamos hablando de una persona que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad sobrevenida, que tiene cualquier problema", ha añadido.

"Cada día 1,6 millones de personas no pueden trabajar y cuando uno ve que son los autónomos las personas que menos bajas tienen te demuestra que hay muchas personas que podrían evitarlo", ha proseguido.

La dirigente madrileña ha aprovechado el asunto para dejar una nueva pulla a Sánchez a cuenta de su viaje a Londres para asistir a la graduación de su hija. "Es como el presidente Sánchez, que legisla contra las universidades privadas y hemos sabido estos días que necesita un avión del ejército con 80 plazas para ir a visitar a su hija en una universidad privada en Londres", ha dejado caer.

Ayuso ha insistido en retratar a un Gobierno en contra de la Comunidad de Madrid y ha asegurado recopilar ejemplos de ello en hasta cinco folios, de la política energética, al intento de declaración de "memoria franquista" de la Real Casa de Correos, de la cuestión migratoria al desigual reparto de las subvenciones culturales. La presidenta madrileña ha cifrado en 16.000 millones de euros el volumen de llegada de inversiones a Madrid que desde el Ejecutivo central se está haciendo frenar y ha acusado a los 22 miembros del Consejo de Ministros de imponer una visión "sectaria, ideológica y pueril" contra la capital. "Van siempre utilizando a Madrid como un lugar para golpear y demostrar a su electorado que ellos son los más, no sé...", ha deslizado.

En ese sentido ha valorado el hecho de que dos ministros, Óscar López (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), y una exministra, Ione Belarra (Podemos), se perfilen como candidatos de la izquierda a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2027. "No son candidatos para ganar, son candidatos para hacer daño", ha opinado antes de afirmar que representantes sindicales han recibido la orden "desde arriba" de preparar un "otoño caliente" para que los servicios públicos no funcionen y "promover la pancarta".

La presidenta madrileña no ha cejado tampoco en sus críticas a los procesos de nacionalización al amparo de la llamada ley de nietos y de regularización extraordinaria de extranjeros. Además del efecto que defiende tendrán sobre el voto CERA y los censos electorales, ha apuntado también a sus consecuencias sobre los servicios públicos y la falta de previsión con que se han abordado en un país, ha dicho, con un problema de vivienda y de falta de médicos. La forma en que se ha acometido el reciente proceso de regularización hace de España, ha aseverado, "el país del desorden mundial".

Asimismo, ha sido preguntada por la situación de su pareja, el empresario Alberto González Amador, procesado por presunto fraude fiscal e investigado por un posible delito de corrupción en los negocios en sus tratos con un directivo del grupo sanitario Quirón. "Llevo así el 80% de mi relación con él", ha asegurado. "Fue conocerle y a partir de ahí su vida se convirtió en el espejo de un Gobierno que intenta equiparar o empatar para un electorado que se lo quiera comprar".

Ayuso ha insistido en que su pareja no tiene contratos con la Comunidad de Madrid y ha afirmado que esta semana el empresario “ha hecho algo inédito y ha pedido, por favor, a la justicia que investiguen todas sus cuentas”. González Amador ha enviado al juez un escrito pidiendo que autorice “a la mayor velocidad posible” todas las medidas que ha pedido la UCO, el acceso a la información tributaria y de la Seguridad Social.

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También ha defendido la política de contrataciones sanitarias de la Comunidad de Madrid con Quirón, “uno de los grupos sanitarios más prestigiosos del mundo”, y que comenzó años antes de que ella fuera presidenta madrileña, “cuando no se llamaba ni siquiera Quirón”. La presidenta madrileña ha señalado que también los ministerios de Defensa o Transportes contratan con el grupo sanitario. "Es demagogia", ha zanjado, "abono para un electorado al que tienen que alimentar constantemente con pasiones, con odios porque necesitan hacer imposible la alternancia política".