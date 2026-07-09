Ayuso anuncia un campus de centros de datos en Alcobendas con más de 1.000 millones de inversión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la construcción de un nuevo campus de centros de datos en Alcobendas, un proyecto impulsado por Ferrovial que contará con una capacidad superior a los 100 megavatios y supondrá una inversión de más de 1.000 millones de euros en la región.

Durante su intervención en un encuentro informativo organizado por '20 Minutos', Ayuso ha destacado que esta nueva infraestructura tecnológica refuerza la posición de Madrid como la comunidad con mayor número de empresas de alta tecnología y centros de datos de España, además de situarla como la segunda región europea con más profesionales vinculados a este sector.

El futuro complejo tecnológico de Alcobendas cuenta ya con informes favorables en materia de urbanismo, estrategia digital y transición energética, así como con la licencia de movimiento de tierras, lo que habilita el inicio de las obras para su construcción. La primera fase del campus prevé alcanzar una potencia de 60 megavatios y generar medio centenar de empleos directos indefinidos. Esta etapa ha sido declarada Proyecto de Especial Interés por la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid, un instrumento creado para agilizar y coordinar la tramitación administrativa de grandes infraestructuras consideradas estratégicas para la región.

Noticias relacionadas

Desde su puesta en marcha en 2023, la Aceleradora de Inversiones ha declarado 17 proyectos de Especial Interés, que suman una inversión global cercana a los 9.000 millones de euros y más de 5.000 empleos previstos. De ellos, once corresponden a centros de procesamiento de datos, cuatro al ámbito biofarmacéutico, uno a energías renovables y otro a logística. Actualmente, el Gobierno regional estudia además la viabilidad de otras cuatro iniciativas que se encuentran en cartera.