El Ayuntamiento de Alcobendas duplicará las subvenciones a las asociaciones de víctimas del terrorismo

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha anunciado que el municipio duplicará las subvenciones a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Así, el Parque Víctimas del Terrorismo de Alcobendas ha sido la sede del homenaje organizado este miércoles a Miguel Ángel Blanco con motivo del 29º aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA bajo el lema 'Tu legado nos compromete', según ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado.

Durante la jornada han participado la hermana de Blanco, Marimar Blanco Garrido y la alcaldesa, rodeadas de vecinos, familiares de víctimas, entre otros. Durante su intervención, García Alcántara ha recordado "a las 1.451 víctimas mortales, las más de 5.000 personas heridas y 167 secuestradas". "A lo que se suman decenas de miles de ciudadanos amenazados, empresarios extorsionados, familias obligadas a abandonar su tierra. Concejales que vivían escoltados o profesores, periodistas, jueces, policías y guardias civiles señalados por cumplir con su deber", ha expresado.

La 'popular' también ha dedicado unas palabras al concejal Alberto Jiménez-Becerril, y a su esposa, Ascención García Ortiz, ambos víctimas de ETA. Además, se ha dirigido a las hermanas de los dos, quienes han asistido al homenaje y ha afirmado que estas son "la prueba de que el terrorismo fracasó". "Dos mujeres libres y valientes que con vuestra ejemplaridad habéis ayudado a España a mantener viva la memoria de quienes fueron asesinados por la barbarie terrorista", ha enfatizado. Asimismo, García Alcántara también ha anunciado que el municipio será la sede de la exposición 'La Voz de las Manos Blancas' en 2027, diseñada para recordar las manifestaciones cívicas y el "legado surgido del Espíritu de Ermua" tras el asesinato de Blanco.

"Obligación moral" de transmitir lo que ocurrió

Durante el acto, la hermana de Blanco, Marimar Blanco Garrido, ha leído un manifiesto donde ha recordado a los "más de dos millones de españoles" que se manifestaron tras el secuestro del concejal. "De esa resistencia cívica nació algo que ningún terrorista supo prever. Nacía el Espíritu de Ermua. Y ese espíritu es el legado de Miguel Ángel Blanco", ha afirmado.

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Blanco Garrido ha añadido que la sociedad española tiene la "obligación moral" de transmitir a las nuevas generaciones "lo que ocurrió", de forma que no se alimente "el enfrentamiento" sino para que el olvido "no abra la puerta a la manipulación". Durante el cierre del acto, los asistentes han colocado una flor blanca junto al Monumento a las Víctimas del Terrorismo y después, los profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza interpretaron 'Hallelujah' de Leonard Cohen, 'Nina' de Giovanni Batista Perfolesi y 'Els Cants dels Ocells'.