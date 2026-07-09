Los avisos por calor en Madrid se van de la Sierra, donde la Aemet activa alertas por tormentas este viernes

Tras varios días azotados por la ola de calor, los madrileños tendrán un pequeño respiro del bochorno. Sin embargo, las temperaturas máximas siguen siendo altas, por lo que gran parte de la Comunidad activará los avisos amarillos, a excepción de la Sierra, que lo hará por tormentas, como tiene previsto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Más avisos por calor, pero ya no serán en toda la Comunidad

Los termómetros se quedan significativamente altas en la zona Metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste, que tendrán avisos amarillos por calor, pero zonas bajas de la Sierra también esperan temperaturas elevadas. En cualquier caso, se activarán a las 13:00 y las recomendaciones para evitar golpes de calor, como hidratarse, evitar extenuarse y acudir a la sombra, seguirán en regla hasta las 21:00 horas.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, menos acusado en el oeste, que se mantienen significativamente altas. De esta forma, Aranjuez presentará la máxima más alta con 38ºC, seguida por Alcalá de Henares, Getafe y Navalcarnero con 37ºC. Por su parte, Collado Villalba y Madrid capital se quedan con 35ºC.

Los termómetros de este viernes le darán un pequeño respiro a los madrileños este viernes / Jordi Otix / EPC

Al mismo tiempo, las mínimas para Getafe y Madrid capital serán de 22ºC, para Collado Villalba y Aranjuez de 21ºC, mientras que para Alcalá de Henares será de 19ºC. En este sentido, a nivel general, será una jornada refrescante en comparación a los últimos días. Los termómetros más altos se darán entre las 14:00 y 18:00 horas, pero al mirar al cielo, estará nuboso. La noche, por fortuna, permitirá dormir a los madrileños, con temperaturas por debajo de los 30ºC.

Este respiro no durará mucho, ya que el sábado los termómetros volverán a subir y se seguirán activando los avisos amarillos. El verdadero alivio llegará el domingo, cuando el calor se parecerá más al del viernes y, de hecho, la próxima semana se quedará también en valores similares.

La Sierra tendrá aviso por tormenta

Mapa de avisos para este viernes, algunas zonas por calor y otras (Sierra) por tormentas / Aemet

Intervalos de nubosidad alta que se despeja al final de la tarde, acompañados de nubosidad media en las primeras horas y de evolución diurna en las horas centrales. Este viernes estará marcado por tormentas secas dispersas durante la jornada, especialmente en la Sierra por la tarde. Aun así, las primeras horas del día, antes de que amanezca, permanece una probabilidad de 25% de que llueva. Las precipitaciones no volverán hasta el domingo, seguramente durante la mañana (20% de posibilidades).

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El viento será flojo variable con tendencia a componente sur, algo más intenso durante las horas centrales. Además, no se descarta alguna racha muy fuerte asociada a la actividad tormentosa. Inclusive, alcanzará los 20km/h en la primera mitad de la tarde, con componente noreste. Después, bajará a 10km/h en la misma dirección.