SUCESOS
Los atracos en joyerías de Madrid no paran: detenidos los miembros de una banda cuando iban a asaltar un comercio en Torrejón de Ardoz
Los arrestos se produjeron durante la mañana del jueves, con seis detenciones en el interior del centro comercial y una en sus inmediaciones
Suma y sigue. La Guardia Civil ha detenido a los miembros de una organización criminal en el momento en el que se disponían a atracar una joyería en un centro comercial en Torrejón de Ardoz. La detención se ha producido durante la mañana de este jueves, cuando los siete miembros de la banda iban a atracar una joyería sin que se hayan producido heridos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.
Seis de las detenciones se han producido dentro del centro comercial, y otra en las inmediaciones del mismo, según ha precisado la Guardia Civil.
La Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando si esta banda está relacionada con otros hechos similares que han ocurrido en la Comunidad de Madrid.
El pasado mes de junio, la Policía Nacional ya desarticuló una banda criminal a la que se le atribuyen cinco atracos a varias joyerías de la región
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El precioso museo de Madrid que será gratis todo el verano: una casa palacio con jardín, arte del siglo XIX y una cafetería escondida
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Una gran humareda en la Universidad Complutense dispara las alertas en redes: 'Arde la facultad de Derecho
- Cuatro noches de ópera gratis en pleno centro de Madrid: fechas, horarios y programación completa
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
- La piscina natural más grande de España está en este pueblo a una hora de Madrid: fechas, precios y cómo llegar