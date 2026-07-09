Los atracos en joyerías de Madrid no paran: detenidos los miembros de una banda cuando iban a asaltar un comercio en Torrejón de Ardoz

Suma y sigue. La Guardia Civil ha detenido a los miembros de una organización criminal en el momento en el que se disponían a atracar una joyería en un centro comercial en Torrejón de Ardoz. La detención se ha producido durante la mañana de este jueves, cuando los siete miembros de la banda iban a atracar una joyería sin que se hayan producido heridos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.

Seis de las detenciones se han producido dentro del centro comercial, y otra en las inmediaciones del mismo, según ha precisado la Guardia Civil.

La Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando si esta banda está relacionada con otros hechos similares que han ocurrido en la Comunidad de Madrid.

Noticias relacionadas

El pasado mes de junio, la Policía Nacional ya desarticuló una banda criminal a la que se le atribuyen cinco atracos a varias joyerías de la región