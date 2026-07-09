Los alumnos de Casa Árabe llevarán su protesta contra el desalojo a las puertas de Cibeles

Son solo tres, pero han logrado movilizar ya a más de 300 personas, sumar a la causa a la izquierda madrileña y poner en marcha una recogida de firmas que supera ya los 11.000 apoyos en poco más de una semana. Teresa, Samuel y Sagrario son los tres alumnos detrás de la iniciativa 'Casa Árabe no se toca', puesta en marcha para parar el desalojo de las Escuelas Aguirre ordenado por el Ayuntamiento de Madrid.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida comunicó formalmente la decisión el lunes de la semana pasada, durante la reunión del Consejo Rector de la entidad. El regidor justificó la expulsión en la "lamentabilísima" gestión de Irene Lozano, exdiputada socialista, al frente de la entidad, que se tradujo en la bancarrota de la institución y el "abandono del edificio". Por todo ello, el Consistorio ha dado de plazo hasta el 1 de septiembre para desalojar el inmueble, que será recuperado para uso municipal.

"Cuando nos enteramos, dijimos que había que hacer algo", cuenta Teresa Medrano sobre el germen del movimiento. Tras la primera protesta del pasado sábado frente a las Escuelas Aguirre, ahora el grupo trabaja en dos frentes. Por un lado, están intentando movilizar a estudiantes para acudir los días 14 y 15 a la plaza de la Villa, coincidiendo con las comisiones municipales en las que Más Madrid y PSOE tienen previsto plantear preguntas sobre el futuro de Casa Árabe.

En concreto, Más Madrid llevará una pregunta a la Comisión de Cultura para saber si el Área que lidera Marta Rivera de la Cruz ha comunicado a la Unesco la decisión de desalojar Casa Árabe de un edificio municipal que forma parte del protegido Paisaje de las Artes y las Ciencias. Los socialistas, por su parte, preguntarán al día siguiente "qué actuaciones tiene previsto realizar el Área de Gobierno de Obras y Equipamientos" si finalmente se produce la reversión del inmueble.

"Pediremos que se paralice el desalojo de Casa Árabe y que cualquier decisión sobre su futuro se adopte con diálogo entre todas las administraciones", traslada el edil Pedro Barrero, para quien Almeida no puede "utilizar el deterioro" del edificio para "justificar una decisión unilateral y alimentar una nueva confrontación política con el Gobierno".

Volviendo a las protestas de los alumnos, además de acudir a la plaza de la Villa, también han convocado una concentración el día 21, a las 9.00 horas, en la calle Montalbán, coincidiendo con el Pleno municipal de julio y con la presencia del alcalde en Cibeles. La protesta ya ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno y busca aprovechar, según Medrano, un momento de máxima visibilidad política y mediática.

Mientras tratan de recabar apoyos de alumnos y entidades vecinales, también han abierto contactos con Más Madrid, PSOE, Podemos y PP. “Estamos dando la vida en ello porque para nosotros es muy importante Casa Árabe”, resume Medrano, que defiende la continuidad de la institución en su sede actual y pide dar una oportunidad al nuevo director, Miguel Moro, para relanzar el proyecto.

Pese a estos movimientos, Almeida mantiene su postura. En declaraciones realizadas el lunes, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento no ha recibido “ninguna comunicación” por parte de Casa Árabe ni respuesta al burofax enviado por el Consistorio. Según el regidor, la medida no cuestiona la continuidad de la institución, ya que el Ayuntamiento quiere seguir formando parte del patronato y está dispuesto a colaborar en la búsqueda de una nueva sede.

El alcalde defiende que se han incumplido los términos de la cesión y que el Ayuntamiento debe recuperar el edificio. “Espero que no ejerzan de okupas”, advirtió Almeida, que dijo confiar en que Casa Árabe no aboque al Consistorio a “una okupación” ni a un procedimiento judicial para desalojar el inmueble. También matizó sus críticas anteriores: “Casa Árabe no es un chiringuito, pero Irene Lozano lo utilizó como un chiringuito”, afirmó.