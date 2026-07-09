El alcalde de Móstoles recurre la admisión de la querella por presunto acoso a una exedil

El alcalde de Móstoles, el popular Manuel Bautista, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid ante la desestimación de su solicitud de que no fuera admitida a trámite la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por los presuntos delitos de acoso sexual y laboral.

En el recurso, al que ha tenido acceso EFE, la defensa del regidor pide "la nulidad" del auto que desestimó su anterior recurso y que se deje sin efecto la admisión a trámite de la querella por "no reunir los requisitos", ya que la resolución judicial impugnada "carece de la motivación necesaria para sostener la continuación de la causa". La defensa del regidor insiste de nuevo en los argumentos que esgrimió en su recurso anterior, alegando que la querella "carece de manera manifiesta, palmaria y objetivamente constatable de los elementos típicos objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento penal", por lo que "los hechos relatados no constituyen ilícito penal".

En su nuevo escrito, reitera su petición de anular el procedimiento, ya que entiende que "no existen motivos que puedan estimarse suficientes y racionales para poder ser acusado por los tipos penales expuestos en la querella, debiendo procederse al sobreseimiento y archivo del presente procedimiento". "No es casual que junto al supuesto acoso sexual y laboral se incorporen imputaciones por delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones o revelación de secretos, en un evidente intento de otorgar relevancia penal a unos hechos que carecen de los elementos típicos exigidos por tales figuras", añade.

En este sentido, insiste en que la querella "evidencia un claro desplazamiento del conflicto desde el terreno laboral y organizativo, donde las acciones correspondientes se hallaban ya prescritas, hacia la jurisdicción penal, pretendiendo obtener por esta vía una respuesta que no puede suplir la pérdida o extinción de acciones en otros órdenes jurisdiccionales". Además, añade ahora que la jueza instructora "no debió proceder a la incoación de diligencias y, mucho menos, al acuerdo de la práctica de diligencias concretas", que fueron la propia declaración de la querellante, que tuvo lugar el 29 de junio pasado, y un reconocimiento médico-forense de la misma.

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Tras tomar declaración en aquella fecha a la querellante, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles decidió ese mismo día desestimar el primer recurso de reforma del regidor mostoleño, que reclamaba "el archivo inmediato de las actuaciones". En el auto, al que tuvo acceso EFE y que ahora ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial, la magistrada confirma íntegramente la resolución dictada inicialmente el 15 de abril, en la que se acordaba la incoación de diligencias previas y la práctica de diversas actuaciones, entre ellas la declaración de la querellante. En dicho escrito, la magistrada sí que entiende que los actos denunciados en la misma, de probarse, tienen "relevancia penal" y que se encuentran "tipificados en nuestro Código", por lo que avala la práctica de las diligencias acordadas en la fase inicial de la investigación. En su declaración, que duró más de tres horas, la exedil aseguró que Bautista le "hizo proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones diferenciadas en un corto período de tiempo" y que tras su rechazo "se inició un proceso de presunto acoso laboral contra la misma", según desveló su abogado, Antonio Suárez-Valdés.