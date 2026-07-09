VENEZUELA
Air Europa desvia su ruta Madrid-Caracas a Valencia hasta el 31 de julio por los terremotos
Air Europa flexibiliza las condiciones para los viajeros afectados, ofreciendo cambios de fecha, ruta o reembolso de los billetes
Efe
Air Europa ha anunciado que los vuelos que tiene previstos entre Madrid y Caracas operarán desde y hacia el Aeropuerto internacional Arturo Michelena de Valencia (Venezuela), al menos hasta el 31 de julio.
La aerolínea ha explicado que toma esta decisión debido al cierre temporal del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, como consecuencia de los terremotos registrados en la zona el pasado 24 de junio.
Los devastadores seísmos han causado, hasta este miércoles, un total de 3.811 muertos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740 y la de rescatados sigue, desde el pasado jueves, en 6.462.
De hecho, la compañía ya opera desde el pasado 29 de junio los vuelos de Caracas desde Valencia, tras obtener los permisos necesarios.
No obstante, Air Europa confirma que si esa opción no se adapta a las necesidades del cliente, se han flexibilizado las condiciones para reorganizar el viaje, por lo que la aerolínea permite cambiar la fecha del vuelo, cambiar la ruta hacia Medellín (Colombia), Bogotá o Panamá, ofrece un vale y también el reembolso.
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El precioso museo de Madrid que será gratis todo el verano: una casa palacio con jardín, arte del siglo XIX y una cafetería escondida
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Una gran humareda en la Universidad Complutense dispara las alertas en redes: 'Arde la facultad de Derecho
- Cuatro noches de ópera gratis en pleno centro de Madrid: fechas, horarios y programación completa
- Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar
- La piscina natural más grande de España está en este pueblo a una hora de Madrid: fechas, precios y cómo llegar