Air Europa desvia su ruta Madrid-Caracas a Valencia hasta el 31 de julio por los terremotos

Air Europa ha anunciado que los vuelos que tiene previstos entre Madrid y Caracas operarán desde y hacia el Aeropuerto internacional Arturo Michelena de Valencia (Venezuela), al menos hasta el 31 de julio.

La aerolínea ha explicado que toma esta decisión debido al cierre temporal del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, como consecuencia de los terremotos registrados en la zona el pasado 24 de junio.

Los devastadores seísmos han causado, hasta este miércoles, un total de 3.811 muertos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740 y la de rescatados sigue, desde el pasado jueves, en 6.462.

De hecho, la compañía ya opera desde el pasado 29 de junio los vuelos de Caracas desde Valencia, tras obtener los permisos necesarios.

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No obstante, Air Europa confirma que si esa opción no se adapta a las necesidades del cliente, se han flexibilizado las condiciones para reorganizar el viaje, por lo que la aerolínea permite cambiar la fecha del vuelo, cambiar la ruta hacia Medellín (Colombia), Bogotá o Panamá, ofrece un vale y también el reembolso.