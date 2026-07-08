El Teatro Real cambia la ópera por el pop y el rock de Revolution'65: fechas, artistas y cómo conseguir entradas para el festival del verano

No todo va a ser viajar, ir a la piscina y pasear por parques. Más allá de los planes veraniegos convencionales que tiene para ofrecer Madrid, la capital vuelve a llenar sus calles de música con la segunda edición de Revolution'65.

Se trata de una propuesta que conecta varias generaciones de música popular con uno de los espacios culturales más reconocibles de Madrid: el Teatro Real. La programación reunirá durante seis noches a nombres como Carminho, The Divine Comedy, Love of Lesbian, Ana Torroja, José González y Valeria Castro.

La programación se desarrollará en el Teatro Real / REVOLUTION'65

Revolution'65 vuelve a Madrid

La propuesta nació con una idea concreta: celebrar la evolución de la música contemporánea desde 1965 hasta la actualidad. Ese año funciona como punto simbólico de partida para entender la transformación cultural del pop y el rock, pero el ciclo mira también hacia las nuevas formas de creación musical.

La programación arrancará el 25 de julio con Carminho, una de las voces más reconocidas del fado contemporáneo. La artista portuguesa abrirá el ciclo desde una sensibilidad íntima y melancólica, muy conectada con la tradición, pero también con una mirada actual que ha acercado el fado a nuevos públicos.

El 26 de julio será el turno de The Divine Comedy, el proyecto liderado por Neil Hannon y convertido en referencia del pop orquestal británico. La tercera noche, el 27 de julio, estará protagonizada por Love of Lesbian. La banda catalana llevará al Teatro Real su universo de pop independiente, letras generacionales y una trayectoria clave en la música española de las últimas dos décadas.

Ana Torroja, José González y Valeria Castro completan el cartel

El 28 de julio llegará Ana Torroja, una de las voces más reconocibles del pop español. La artista, figura fundamental de Mecano y nombre imprescindible de la música en español, actuará en un contexto marcado por la memoria colectiva, las nuevas canciones y su conexión con varias generaciones de oyentes.

El 29 de julio será el turno de José González. El músico sueco de origen argentino ofrecerá una de las noches más introspectivas del ciclo, centrada en el silencio, el detalle y la emoción mínima. Por último, la encargada de clausurar el festival el 30 de julio será Valeria Castro, una de las voces jóvenes más singulares de la música española reciente.

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La clausura llegará el 30 de julio con Valeria Castro / REVOLUTION'65

Además, cabe recalcar que la edición de 2026 mantiene el compromiso solidario del proyecto. Como ya ocurrió en su primera edición, Revolution'65 colaborará con la Fundación migranodearena mediante la donación de un euro por cada entrada vendida. Si quieres acudir a este ciclo de conciertos y vivir una noche diferente en pleno centro de Madrid, puedes comprar las entradas en este enlace.