Servicios directos y con más frecuencia para llegar al Mad Cool: Metro Madrid, Cercanías y EMT anuncian refuerzos

Foo Fighters, Lorde, Twenty One Pilots y Halsey, son algunos de los nombres que llenarán de música el Iberdrola Music este fin de semana (entre el 8 y 11 de julio) en marco del festival Mad Cool. Aunque sean los headliners, la programación va mucho más allá con artistas independientes destacables como Karen Dió, Cliffords, o Sigrid, por lo que los madrileños que asistan tendrán días llenos de buenos artistas, pero también enfrentarán trenes abarrotados a su salida del evento. Es así que el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) ha anunciado horarios especiales para garantizar desplazamientos durante el festival.

Para evitar el colapso de la M-45 y las salidas de esta autovía durante la celebración del festival, el Ayuntamiento de Getafe sugiere algunos puntos de referencia para facilitar llegar e irse del festival: la estación de El Casar y la de Villaverde Alto, donde se puede hacer intercambio entre la línea 3 de Metro con rutas de Cercanías. Asimismo, ha recordado que en ediciones anteriores se han formado retenciones kilométricas que afectan a los vecinos de Getafe Norte y Los Molinos, por lo que ha instado a recurrir a las varias alternativas de transporte público.

Metro de Madrid tendrá refuerzos para gestionar las aglomeraciones del Mad Cool, con estaciones que ahora permiten pagos con tarjeta / EUROPA PRESS

¿Qué hacer cuando se acaba la música y empieza la odisea del regreso a casa?

Con una estrategia muy similar a la del año anterior, se incrementarán los servicios de Metro Madrid en la línea 3 entre las 00:30 y las 1:30 horas. Además, pondrá en marcha un servicio lanzadera entre Villaverde Alto y Sol. El horario cambia, de 1:30 hasta las 3:00 horas el miércoles, y hasta las 3:30 de jueves a sábado, con paradas intermedias en Legazpi y Embajadores con frecuencias de entre 7 y 20 minutos.

En cuanto a los buses, la Empresa Municipal de Transportes de la misma Comunidad (EMT) habilitará servicios especiales con más rutas directas entre Villaverde Alto y Atocha, también con parada en Legazpi, que operará entre las 00:30 y las 2:00 del miércoles. De jueves a sábado, será de 1:30 a 3:30, pasando cada 5 o 10 minutos. Otra lanzadera vendrá a manos de Cercanías Renfe, en el tramo que comprende Villaverde Alto y Atocha, sin paradas intermedias con el mismo horario pero con menos frecuencia, entre 15 y 30 minutos.

¿Cómo llegar?

Para llegar al Iberdrola Musica, una opción son los autobuses EMT, estarán operando las líneas 22, 79, T41 (viernes) así como la nocturna N14, que recorre el trayecto entre Cibeles y Villaverde Alto. Pero si lo que le sirve son los autobuses verdes, la red de interurbanos también estará reforzada, especialmente las líneas 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 488, N805 y N807. De la misma forma, las rutas que toman el color rojo al ser urbanas en Getafe verán más servicios, en particular, las 2, 3 y 4.

El acceso por Metro se realizará en las estaciones de Villaverde Alto, donde pasa la línea 3, y Los Espartales, que cuenta con la línea 12. Por su parte, los trenes de Cercanías también paran en Villaverde Alto (la C4 y C5) y en San Cristóbal.

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No obstante, habrá muchos que opten por un coche. Si bien hay aparcamientos cerca, seguramente se llenarán muy pronto, así que para un taxi se recomienda alejarse un poco del recinto, pues es donde más se concentra gente. Además, puede que haya restricciones de tráfico por seguridad, lo que podría causar desvíos o modificaciones en las rutas habituales de los autobuses. En cualquier caso, los usuarios serán informados a través de los canales oficiales, por ejemplo, las redes sociales de EMT o del Consorcio.