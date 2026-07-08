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Las ajustadas primarias de Más Madrid en Alcorcón provocan el choque entre los dos candidatos: "Hay que esperar a las alegaciones"

La candidatura de Manuel San Pastor, con apenas el 50,84% de los votos, se impone por un estrecho margen a Trinidad Castillo, actual teniente de alcalde de la ciudad madrileña

Manuel San Pastor (en el centro de la imagen), ganador de las primarias de Más Madrid a la alcaldía de Alcorcón en 2027.

Manuel San Pastor (en el centro de la imagen), ganador de las primarias de Más Madrid a la alcaldía de Alcorcón en 2027. / CANDIDATURA 'ALCORCÓN EN MARCHA'

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EFE

Alcorcón

La candidatura encabezada por Manuel San Pastor ha ganado las primarias de Más Madrid en Alcorcón por un 50,84% de los votos, un estrecho margen que ha llevado a la otra candidatura, encabezada por Trinidad Castillo, a pedir "prudencia" y a recordar que el proceso está "sujeto a alegaciones" y "judicializado".

Desde la candidatura 'Alcorcón en Marcha', liderada por el abogado y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Manuel San Pastor, se han apresurado a celebrar la victoria en el proceso interno celebrado entre el 4 y el 6 de julio para designar al candidato de Más Madrid a la Alcaldía de Alcorcón. El propio San Pastor, que tiene como número dos a la actual edil Alessandra Romero, ha agradecido a través de sus redes sociales el respaldo recibido por la militancia y ha avanzado que trabajarán "sin descanso por una ciudad donde la justicia social y el buen vivir de los vecinos y vecinas se puedan hacer realidad".

Manuel San Pastor, abogado y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Manuel San Pastor, abogado y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). / Más Madrid - 'Alcorcón en Marcha'

Sin embargo, desde la candidatura rival, liderada por la actual teniente de alcalde y concejal de Transición Ecológica, Trinidad Castillo, han trasladado en un comunicado que, dado el "resultado extremadamente ajustado", hay que "esperar a las alegaciones" para dar por bueno el resultado, por lo que piden "prudencia". Desde esta candidatura recuerdan que el Reglamento de Primarias "abre un plazo de cinco días hábiles para alegaciones", además de que remarcan que "el proceso continúa afectado por la impugnación del censo, una solicitud de medidas cautelares civiles y una denuncia presentada por militantes".

En este sentido, hacen referencia a la denuncia interpuesta hace unos días por cerca de un centenar de militantes de Más Madrid en Alcorcón en la que denunciaban "numerosas irregularidades" en la confección del censo de las primarias para la elección tanto de la candidatura local como la regional. En su denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, estos militantes señalaban que, "en las semanas previas al cierre del censo se habría producido una incorporación masiva de nuevas personas a la Asamblea de Alcorcón y, posteriormente, determinadas actividades habrían sido utilizadas para obtener validaciones de participación".

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En concreto, los denunciantes han alertado de "la posible falsificación de certificados electrónicos de participación", la herramienta digital habilitada para acreditar la condición de militante y del otorgamiento o retirada de derechos de militancia con efectos directos sobre el derecho a votar y a presentarse en las primarias. Por este motivo, habían llegado a solicitar judicialmente la suspensión cautelar tanto del proceso autonómico como del estrictamente local, cosa que no lograron finalmente, aunque el censo sigue "impugnado" y existen aún "actuaciones pendientes de resolución".

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