Ouka Leele y la generación que convirtió Madrid en un mito moderno: una mirada inesperada a la Movida más legendaria

Madrid no sólo tuvo una Movida. También tuvo su propio Olimpo. Un territorio de dioses urbanos, héroes con estética pop, santos laicos, cuerpos en fuga y musas nocturnas reescritas con cámaras, pinceles, fanzines... y una voluntad feroz de modernidad. Esa es la tesis que despliega Mitologías modernas: Ouka Leele & Co., la exposición que la Sala Alcalá 31 dedica al regreso de los mitos clásicos en el arte madrileño de los 80. La muestra, abierta hasta el 18 de octubre, reúne 100 obras y sitúa a Ouka Leele como eje de una lectura coral en la que aparecen nombres fundamentales de la escena artística española reciente: Carlos Franco, Sigfrido Martín Begué, Guillermo Pérez Villalta, Dis Berlin, Patricia Gadea y Carlos Forns, entre otros.

Comisariada por Julio Pérez Manzanares, profesor de Estética y Teoría del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, la exposición plantea una pregunta de fondo: ¿por qué una generación que quería romper con casi todo volvió la mirada hacia los relatos más antiguos? La respuesta no se formula como nostalgia, sino como estrategia. En plena Transición, cuando la ciudad buscaba nuevos lenguajes para contarse a sí misma, los mitos ofrecieron un vocabulario de metamorfosis, deseo, identidad y representación. El punto de arranque del recorrido es Rapelle-toi, Bárbara, la intervención que Ouka Leele realizó en 1987 en la fuente de Cibeles. La artista convirtió uno de los iconos monumentales de la capital en escenario de una ficción contemporánea inspirada en el mito de Hipómenes y Atalanta. Aquel gesto contenía buena parte del espíritu de la época: apropiarse de la ciudad, teatralizarla, contaminarla de imagen y desplazar los límites entre fotografía, acción, pintura y cultura popular.

'Peluquería (maquinilla)' (1979), de Ouka Leele. / CEDIDA

Desde esta pieza, Alcalá 31 traza una red de afinidades entre la tradición clásica y los nuevos imaginarios de los 80. La exposición no mira la mitología como un repertorio cerrado, sino como un material vivo, disponible para ser manipulado. En estas obras, los dioses antiguos conviven con el cómic, el fanzine, el diseño, el neón y la iconografía de una ciudad que aprendía a proyectarse como capital cultural. Ouka Leele ocupa el centro del relato porque su obra encarna una de las tensiones más fértiles de aquella década: la fotografía ya no quería limitarse a registrar lo real, sino transformarlo. Sus imágenes coloreadas, sus puestas en escena y su sentido teatral de la composición abrieron un espacio híbrido entre documento y fábula. En torno a ella, el proyecto despliega otros caminos paralelos: la pintura renovadora de la Nueva Figuración, la herencia romántica del artista como personaje, los mitos privados de la historia del arte y las ficciones visuales nacidas de la cultura popular.

'La luna. El hijo pródigo' (1981), de Sigfrido Martín Begue. / CEDIDA

La presencia de El Hortelano permite leer la figura del creador como criatura romántica y visionaria. Ceesepe introduce la energía gráfica del cómic y la cultura de los márgenes. Sigfrido Martín Begué dialoga con los mitos de la pintura y sus genealogías. Carlos Franco y Guillermo Pérez Villalta conectan con una figuración culta, irónica y cargada de referencias históricas. Costus y Patricia Gadea amplían el campo hacia una sensibilidad pop, política y desbordante. El resultado es un mapa de época, pero también una advertencia: los ochenta no fueron únicamente una explosión festiva, sino un laboratorio complejo de símbolos.

Una revisión de la Movida

La exposición se detiene precisamente en ese cruce. Por un lado, los nuevos medios: fotografía, performance, diseño, lenguajes de masas. Y, por otro, la pintura, que desde mediados de los 70 había recuperado protagonismo en Madrid. Y, atravesándolo todo, la mitología como archivo visual desde el que pensar el presente. No se trataba de ilustrar a los clásicos, sino de usarlos como herramienta para hablar de deseo, libertad y futuro. Mitologías modernas funciona así como una revisión de la Movida desde un ángulo menos transitado. Frente al relato más musical y nocturno, la muestra propone una lectura visual y simbólica: Madrid como escenario de relatos fundacionales, como lugar donde lo clásico se mezcla con lo callejero y donde las identidades se ensayan a través de imágenes. La ciudad deja de ser simple contexto para convertirse en personaje.

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'Jonás' (1985), de Carlos Forns. / CEDIDA

El proyecto se completa con un catálogo coeditado con This Side Up, con textos de María Rosenfeldt y Ana Rosetti, además de la reproducción de las obras incluidas en el recorrido. La programación paralela incorpora visitas guiadas para público general y grupos, actividades escolares, estaciones creativas para familias y encuentros con el comisario. Con esta muestra, Alcalá 31 propone volver a los 80 sin caer en el álbum de recuerdos. El viaje es más ambicioso: mirar aquella década como un momento en el que Madrid, al reinventarse, necesitó también inventar sus propios mitos. Y en ese relato, Ouka Leele aparece no sólo como testigo privilegiada, sino como una de las artistas que mejor supo convertir la ciudad en imagen, escena y leyenda.