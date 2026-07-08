"Nube Negra" llega a Madrid: treinta mil mariposas y polillas de trescientas especies diferentes invaden la Casa de México

La Fundación Casa de México en Madrid abre sus puertas a una de las instalaciones más emblemáticas del artista mexicano Carlos Amorales. En ella treinta mil mariposas y polillas de trescientas especies diferentes cubren los muros, techos y rincones de este espacio para transformar la Casa de México en una experiencia envolvente donde el espectador es el protagonista.

'Nube Negra', una bandada tan inmensa que impedía ver el cielo

Hablamos de 'Nube Negra', una exposición concebida por el artista en 2007 tras visitar a su abuela cuando esta se encontraba a punto de morir. Morales, tras leer la novela 'Austerlitz', de W. G. Sebald, decidió plasmar esta idea de la mortalidad a través de la descripción que Darwin hace de "una bandada de mariposas tan inmensa que casi impedía ver el cielo".

Carlos Amorales. 'Nube negra' / Fundación Casa de México en Madrid

Veinte años después, su trabajo ha viajado por todo el mundo: desde su estudio hasta Nueva York, a una escuela francesa, al Palazzo delle Esposizione de Roma o Tegucigalpa. También se ha exhibido en museos como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) o el Museo Tamayo.

Un movimiento colectivo, caótico y orgánico

Con más de 30,000 mil piezas colocadas de forma individual, la escala de esta exposición varía en cada montaje, transformando la arquitectura en un fenómeno natural imprevisible donde la percepción del espectador cobra especial protagonismo. Así, el resultado es "la sensación de un movimiento colectivo, de efecto caótico y orgánico" donde la seducción y la repulsión se unen en un todo alegórico de la mortalidad.

Carlos Amorales. 'Nube Negra' / Fundación Casa de México en Madrid

Amorales, que es conocido por ser una de las figuras clave del arte contemporáneo internacional, disfruta recorriendo una diversidad de referentes, geografías, emociones y temporalidades con sus obras. En 'Nube Negra', busca contrastar la simplicidad del material con la complejidad visual del conjunto, que, con sus miles de piezas refuerza la noción de colectividad, y la idea de acumulación y repetición.