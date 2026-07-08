Moeve inaugura en Madrid una de las mayores áreas de lavado de coches de España, con 2.000 metros cuadrados

Moeve ha inaugurado en Madrid uno de los mayores espacios de lavado para vehículos de España, con una superficie total de 2.000 metros cuadrados y situada en su estación de servicio insignia de Campo de las Naciones, con un túnel capaz de atender hasta medio millón de vehículos al año, informó la compañía.

Esta nueva área incorpora soluciones técnicas para optimizar la gestión energética, el tratamiento del agua y el flujo de vehículos, con el objetivo de atender simultáneamente un volumen elevado. El elemento central de la instalación, que habilita además el pago in situ con tarjeta bancaria y los programas de fidelización Moeve gow y Moeve Pro, es un túnel de lavado de 43,5 metros de longitud -con un cerramiento total de 50 metros- que opera mediante un sistema de doble cinta transportadora capaz de atender a 110 vehículos por hora, lo que equivale a esa capacidad operativa de hasta medio millón de coches al año. El área de lavado lo completan 15 boxes individuales -uno de ellos con acceso para personas con movilidad reducida- que incorporan jabones biodegradables que hacen más sostenible la experiencia.

La instalación incorpora 1.000 metros cuadrados de placas solares con una producción equivalente al consumo eléctrico diario de unas 20 viviendas, que cubre cerca del 40% de su consumo total. En cuanto al uso del agua, la instalación dispone de depósitos para el tratamiento y reutilización con una capacidad total de 50 metros cúbicos, el equivalente a 200 sesiones en túnel de lavado o 1.000 ciclos en lavadora.

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El responsable de Carwash en Moeve, Sergio Ortega Cid, destacó que la instalación se ha diseñado pensando "desde el primer momento para que los clientes tengan el mejor servicio en el menor tiempo posible". "Cada detalle busca que el lavado sea rápido, cómodo, flexible y de máxima calidad, adaptándose a las necesidades reales de hoy en día. Además, como es marca de la casa en Moeve, incorporamos tecnologías capaces de reducir el consumo energético y reutilizar agua, para avanzar en sostenibilidad", añadió al respecto.