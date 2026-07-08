Más de 1.500 artículos por menos de 1 euro: abre otro supermercado 'low cost' de la cadena Action en Madrid
Action ha abierto dos nuevos establecimientos, uno en el municipio madrileño de Leganés y otro en Sevilla, alcanzando las 108 tiendas en España
A todos les vienen bien precios 'low cost', quizá por ello la popular marca de supermercados Action sigue abriendo más sucursales en Leganés, alcanzando las 16 megatiendas en la Comunidad, muy cerca del centro de operaciones en la cercana Toledo, y es que la cadena neerlandesa crece en España con otra apertura en Sevilla y también en Europa, .
Gran parte de los productos cuestan menos de 2 euros
Uno de los atractivos de este comercio es la extensa diversidad de sus productos, lo cual consiguen al incluir unos 150 productos nuevos por semana al mismo tiempo que garantiza que más de dos tercios de su oferta cueste menos de 2 euros y ha creado 12 puestos de trabajo en la nueva tienda ubicada en el centro comercial de Sambil.
En total, las estanterías de sus megatiendas reúnen aproximadamente 6.000 productos distribuidos en 14 categorías diferentes para organizar los artículos del hogar, alimentación, jardinería, juguetes, manualidades, etc. Esta nueva sucursal podrá extender esta gran diversidad en su superficie de 892 metros cuadrados.
De lunes a domingo, la cadena neerlandesa abre las puertas a sus megatiendas. Además, en su web, redes sociales y app, se pueden consultar promociones semanales de miércoles a martes con precios aún más reducidos para productos que van cambiando periódicamente. Por ejemplo, se puede adquirir el juego para la consola Nitendo Switch de Mario Rabbids 'Sparks of Hope' con el 13% de descuento, o una secadora marca Remington por menos de 16euros.
Asimismo, cuenta con un folleto para consultar todas las ofertas y, con la cuenta Mi Action, se podrán ver las de la próxima semana, un beneficio del cual también podrá disfrutar si tiene tarjeta de cliente digital y la escanea en caja cada vez que compre.
La cadena 'low cost' que se consolida en España
La primera tienda de Action en España se remonta a febrero de 2022, en Girona. Allí se plantó la semilla de su modelo basado en productos no alimentarios a precios asequibles y desde entonces germinó hasta abrir, en total, 108 tiendas en el país.
De esta forma, ha echado raíces en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Inclusive, en 2025 abrió su primer centro logístico en Illescas (Toledo) de 58.820 metros cuadrados, administrado por DHL Suplly Chain, lo que le permite proveer hasta 210 tiendas en España y Portugal. Como soporte, también cuentan con un punto de conexión adicional en Banyeres del Penedès (Tarragona).
Pero volviendo a Madrid, las otras megatiendas se pueden encontrar en municipios como Rivas Vaciamadrid, Alcalá de Henares, Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, o, más cerca al centro capitalino, en Cuatro Vientos, El Pozo, Artilleros y Hellín, entre otras zonas.
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