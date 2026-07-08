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MERCADILLO

El mercadillo con más estilo vuelve a Madrid con ropa, bolsos, objetos decorativos y bisutería de temporada: no tiene nada que envidiarle al de Majadahonda

Su propuesta combina marcas, pequeños creadores y productos variados en una oferta pensada tanto para quienes buscan darse un capricho como para quienes quieren encontrar un regalo especial

Madrid también se conoce a través de sus mercadillos

Madrid también se conoce a través de sus mercadillos

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Victoria Saulyak

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Madrid

Madrid suma un nuevo plan para quienes buscan propuestas diferentes durante las tardes de verano. Entre terrazas, piscinas, cines al aire libre y actividades culturales, los mercadillos se mantienen como una de las opciones más atractivas para pasear y curiosear porque, ¿quién no ha encontrado auténticas gangas en ellos?

Este mes de julio, la plaza de Prosperidad acogerá una nueva edición de Pop Up Chic, un mercadillo con entrada gratuita donde se podrán encontrar artículos de moda, accesorios, bisutería, decoración y complementos en pleno barrio madrileño.

Madrid tiene mercadillos más allá del Rastro

Madrid tiene mercadillos más allá del Rastro / REDES

Pop Up Chic vuelve a Madrid

Hablamos de Pop Up Chic, que ya se ha consolidado como uno de los mercadillos más conocidos del centro de Madrid. Su propuesta combina marcas, pequeños creadores y productos variados en una oferta pensada tanto para quienes buscan darse un capricho como para quienes quieren encontrar un regalo especial.

En esta nueva edición, los visitantes podrán descubrir prendas de ropa, bolsos, objetos decorativos, bisutería y otros artículos de temporada. Sin duda, la selección perfecta para quienes quieren renovar parte del armario de verano con piezas únicas.

Los mercadillos son la opción perfecta si quieres renovar tu armario sin dejarte una gran cantidad de dinero

Los mercadillos son la opción perfecta si quieres renovar tu armario sin dejarte una gran cantidad de dinero / REDES

Fechas y horarios del mercadillo

La nueva edición de Pop Up Chic se celebrará el jueves 16 de julio, de 17.00 a 21.00 horas, en el Mercadillo de la Virgen del Carmen, en la plaza de Prosperidad. La entrada será gratuita y el evento será pet friendly, por lo que se podrá acudir con animales.

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Otros mercadillos que visitar en Madrid

Madrid cuenta con una amplia agenda de mercadillos repartidos por distintos barrios y municipios. Entre los más populares se encuentran El Rastro, uno de los grandes clásicos de la ciudad; la Feria de Artesanía de Recoletos; El Rastro de Las Rozas; el Mercado de Productores del Ensanche de Vallecas; Salesas The Festival o los mercadillos de Rivas-Vaciamadrid. Y tú, ¿a qué esperas para visitarlos?

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