Estas son las piscinas naturales favoritas de los madrileños para refrescarse este verano: un oasis de calma a una hora de la capital

No es un secreto. Con el calor azotando Madrid, cualquier plan que combine agua, sombra y naturaleza se convierte casi en una necesidad. Y es que pocas escapadas reúnen esos tres requisitos y, si lo hacen, lo normal es que tengamos que desplazarnos largas distancias para poder disfrutar de ellas.

Ahora, ¿cómo te quedas si te contamos que cerca de Madrid existen dos localizaciones en las que puedes descansar sin necesidad de pasar horas en el coche? La Piscina Natural de Las Berceas, en Cercedilla, es uno de ellos, uno de los rincones más populares de la Sierra para quienes quieren pasar el día lejos del asfalto sin salir de la Comunidad.

Este complejo, situado en el Valle de la Fuenfría, se presenta como una de las mejores opciones para darse un baño rodeado de pinos silvestres, respirar aire de montaña y disfrutar de una temperatura más agradable que en el centro de la capital.

Este complejo, situado en el Valle de la Fuenfría, ya ha abierto sus puertas para la temporada de verano 2026 / PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Un refugio natural en el que bañarse cerca de Madrid

Las piscinas de Las Berceas están dentro del Parque Recreativo de Las Berceas, en el Área Recreativa de Las Dehesas, uno de los entornos naturales más conocidos de Cercedilla. Su ubicación, en plena Sierra de Guadarrama, hace que el plan resulte especialmente apetecible durante los días de altas temperaturas.

El recinto cuenta con 30 hectáreas de extensión y dos grandes piscinas rodeadas de naturaleza. A ello se suman zonas de césped para tomar el sol, merenderos, vestuarios, duchas, aseos, bar y enfermería, por lo que está preparado para pasar una jornada completa de verano.

Las piscinas de Las Berceas están dentro del Parque Recreativo de Las Berceas, en el Área Recreativa de Las Dehesas / Ayuntamiento de Cercedilla

Horarios y precios de Las Berceas

La Piscina Natural de Las Berceas está abierta hasta el 30 de agosto. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas. Quienes quieran ir durante el fin de semana o algún festivo deberán comprar la entrada por internet. En esos días no hay venta en taquilla, por lo que conviene planear la visita con antelación para evitar quedarse sin plaza.

Además, la compra de la entrada a la piscina no incluye automáticamente el aparcamiento. Quienes quieran acceder en coche hasta el entorno de Las Dehesas deben reservar también plaza de parking, siempre que haya disponibilidad.

Las tarifas para visitantes no abonados dependen del día de la semana. La entrada general para adultos, de 14 a 64 años, cuesta 9 euros de lunes a viernes laborables y 12 euros los sábados, domingos y festivos.

Para menores desde 5 hasta 13 años, personas mayores de 65 años y personas con discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%, el precio es de 5 euros en días laborables y 7 euros en fines de semana y festivos.

¿Cómo puedo llegar a Las Berceas desde Madrid?

Las piscinas están situadas en la carretera de la Fuenfría, M-966, kilómetro 3,9, dentro del Área Recreativa de Las Dehesas, en Cercedilla. Desde Madrid se puede llegar en coche por la A-6 o por la M-607.

Para quienes prefieran el transporte público, se puede llegar en Cercanías hasta la estación del municipio y, desde allí, utilizar las opciones de transporte local hacia el entorno de Las Dehesas. Durante los fines de semana y festivos de junio, julio y agosto, el Ayuntamiento pone en marcha un autobús gratuito desde el casco urbano de Cercedilla.

Otra alternativa: la playa fluvial del Alberche

Para quienes busquen otra escapada refrescante en plena naturaleza, la playa fluvial del Alberche, en Aldea del Fresno, es una de las zonas de baño autorizadas de la Comunidad de Madrid.

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Situada a unos 50 kilómetros de la capital, esta playa interior permite bañarse en el río Alberche y cuenta con un entorno de vegetación, zonas de descanso y servicios para pasar el día. Eso sí, recuerda revisar siempre la información oficial, ya que la calidad del agua y las condiciones de uso pueden variar durante la temporada.