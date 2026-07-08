Maestre reivindica unas primarias “democráticas” tras ser reelegida candidata de Más Madrid y apunta a Cibeles para 2027

Rita Maestre ha celebrado este miércoles su victoria en las primarias de Más Madrid, después de que ayer se conociera que repetirá como candidata a la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2027. La portavoz municipal ha reivindicado el respaldo recibido en el proceso interno, en el que se impuso a la candidatura alternativa de Más Madrid Abierto, y conminado a "levantar la alternativa" a los Gobiernos de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso.

“Es un honor ser la candidata a la Alcaldía de Madrid con un respaldo tan amplio”, ha celebrado Maestre en unas declaraciones remitidas esta mañana por Más Madrid a los medios. La dirigente ha subrayado que encabezará “un equipo plural” que, según ha defendido, “abandera la política a pie de calle”.

Para Maestre, esta victoria evidencia el buen funcionamiento interno de la formación que abandera. “Así es como decidimos las cosas en Más Madrid, democráticamente”, ha señalado, antes de destacar que las primarias han sido “un ejemplo de participación y de compromiso colectivo”.

La portavoz municipal concurrió con la candidatura ‘Barrio a Barrio’, que se impuso con el 81,2% de los votos emitidos a las cabezas de lista. Frente a ella se presentó Más Madrid Abierto, una corriente interna que también disputó la candidatura autonómica a Mónica García y que había reclamado más participación, democracia y horizontalidad dentro del partido.

En el caso municipal, la lista alternativa estaba encabezada por Mariajosé Joe Boeta y Javier G. Colino. En el ámbito autonómico, Más Madrid Abierto presentó candidatura frente a la lista de García, ‘En Madrid hay partido’, con Letizia Bisignano y Txema Urkijo como principales referentes. La alternativa no puso en cuestión el liderazgo de las dos candidatas, pero sí introdujo una disputa interna sobre el modelo organizativo de Más Madrid.

El resultado, sin embargo, refuerza a las dos principales dirigentes del partido de cara al ciclo electoral de 2027. En la misma línea que Maestre, García se impuso en las primarias autonómicas con el 80% de los apoyos frente al 20% de Más Madrid Abierto, mientras que Maestre retuvo con holgura el liderazgo municipal. La formación cerró así sus principales candidaturas para disputar la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid al Partido Popular.

Volviendo a Maestre, la líder de la oposición en la capital ha presentado el resultado como el arranque de una nueva etapa política para la ciudad. “Salimos todas a una para llegar desde los barrios de Madrid hasta Cibeles en el año 2027”, ha dicho, en una apelación directa al trabajo territorial y vecinal como eje de su candidatura. “Funcionamos así de puertas para dentro y así es como vamos también a seguir sumando fuerzas de puertas hacia fuera”, ha subrayado.