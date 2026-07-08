AYUNTAMIENTO DE MADRID
Madrid renueva los vinilos del viaducto de Bailén para recuperar la transparencia de sus mamparas
Los trabajos afectan a los más de 63 paneles de vidrio instalados a lo largo de los 240 metros del viaducto
EP
El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la renovación de los vinilos de las mamparas de vidrio del viaducto de la calle Bailén, una actuación que permitirá recuperar la transparencia y mejorar la visibilidad en uno de los enclaves más visitados de la capital.
Los trabajos afectan a los más de 63 paneles de vidrio instalados a lo largo de los 240 metros del viaducto, cuyos vinilos presentaban un importante deterioro tras tres años de uso, con arañazos, pérdida de transparencia y numerosos actos vandálicos. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha supervisado este miércoles el desarrollo de la actuación.
Las mamparas fueron instaladas hace casi 30 años para prevenir los suicidios en el viaducto sobre el Puente de Segovia, una función que siguen cumpliendo en la actualidad.
Además de reforzar la seguridad de los peatones, el cambio de los vinilos permitirá mejorar la experiencia de quienes visitan este emblemático mirador de Madrid, ya que las nuevas láminas devolverán la claridad de los paneles y facilitarán contemplar las vistas de la ciudad sin las dificultades que provocaba el desgaste acumulado de los antiguos revestimientos.
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