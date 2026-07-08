Madrid reitera su rechazo al sistema de financiación autonómica a tres semanas del Consejo de Política Fiscal: "Es una carta de pago al independentismo"

Si desde el Ministerio el de Hacienda esperaban algún cambio de postura de la Comunidad de Madrid en relación con la reforma del sistema de financiación autonómica, desde la Puerta del Sol se envía cada día un nuevo mensaje para ratificarse en el rechazo. Hoy ha sido el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, quien lo ha trasladado.

Lo que hizo el pasado lunes el ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando anunció el envío de la propuesta y la convocatoria de una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la cuestión el próximo 29 de julio, fue, según García Martín, volver a "sacar de la chistera" el mismo modelo de financiación autonómico ya rechazado por todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña... Un rechazo, ha valorado el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local madrileño, motivado "porque no es un modelo de financiación como tal sino que es una carta de pago a los partidos independentistas".

García Martín también se ha mostrado contrario a la propuesta lanzada hoy mismo por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, de que la reforma del sistema de financiación, aprobado en 2009 y caducado y prorrogado desde 2014, se aborde directamente en una Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez. "El asunto ya fue abordado en una Conferencia de Presidentes sin éxito", ha señalado. "Sánchez no quiere un acuerdo, quiere pagar la factura que le ponen sobre la mesa los partidos independentistas", ha insistido.

La cuestión, ha proseguido, es una "cortina de humo" para tratar de tapar los casos de corrupción en torno a la persona de Sánchez, como también lo es, ha afirmado, el anuncio de que este año se presentarán Presupuestos Generales del Estado. "Después de toda una legislatura sin presentar presupuestos nos hace creer que se podrán aprobar unos nuevos cuando saben que no cuentan con el apoyo parlamentario mínimo para sacarlos adelante", ha indicado. El Gobierno de Ayuso ve en ello una maniobra electoral. "Pedro Sánchez no ha encargado unos presupuestos, lo que ha encargado es un programa electoral pagado por todos los españoles sabiendo que las Cortes Generales no se los van a aprobar", ha enunciado su portavoz.

No ha sido el único reproche al presidente del Ejecutivo desde el atril de la sala de prensa de la Real Casa de Correos tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. García Martín también ha afeado al Gobierno que hable de "lawfare" en relación con el procesamiento de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y la imputación por corrupción "de 121 socialistas" del entorno del presidente. "Ya no discute los hechos y los casos que la acorralan sino que lo único que intenta es desacreditar a quienes los investigan y juzgan", ha enfatizado García Martín. "Pedro Sánchez y sus ministros ya no defienden el Estado de derecho, se defienden del Estado de derecho porque no les conviene".

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No ha acabado ahí. "En este momento, la auténtica prioridad el reto país es que el autócrata que se nos ha colado en el Palacio de La Moncloa salga cuanto antes del sistema", ha zanjado.