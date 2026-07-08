Más Madrid acusa a Almeida de convertir el Club de Campo en "un cortijo para unos pocos privilegiados"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado este miércoles al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de convertir el Club de Campo Villa de Madrid en "un cortijo privado" para "unos pocos privilegiados" y ha anunciado que su grupo ha solicitado una auditoría sobre el sistema de acceso de socios a esta instalación municipal.

En declaraciones remitidas a los medios, Maestre ha denunciado que la lista de espera para nuevos socios permanece "congelada desde el año 2002" y que las incorporaciones se producen únicamente por "crecimiento vegetativo", una fórmula que, según sostiene, favorece el acceso de familiares de quienes ya forman parte del club. "Son 24 años de bloqueo", ha censurado la portavoz de Más Madrid, que ha defendido que el Club de Campo fue concebido como una instalación pública al servicio de la ciudadanía y no como "el capricho y el cortijo de unos pocos apellidos que heredan de facto el patrimonio de todos los madrileños".

Auditoría sobre accesos y dinero público

Más Madrid ha pedido formalmente a la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid que audite "quién entra en ese club, por qué vía, con qué controles" y cómo se gestiona el dinero público destinado al Club de Campo Villa de Madrid. La formación quiere aclarar, según ha explicado, si fondos municipales están financiando "un privilegio hereditario disfrazado de instalación pública".

Maestre ha vinculado esta denuncia con la aportación económica municipal al Club de Campo, que ha cifrado en unos 500.000 euros anuales, y con los más de tres millones destinados al Open de España que se celebra en estas instalaciones. La portavoz también ha comparado esta política con la financiación pública asociada al proyecto del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. "Es el Madrid para ricos de siempre", ha criticado Maestre, que ha reprochado al Gobierno municipal que "abra el grifo del dinero público" para determinados proyectos mientras, a su juicio, "racanea" en servicios públicos esenciales.

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En este sentido, la líder de la oposición en Cibeles ha citado la situación de la Empresa Municipal de Transportes, los Bomberos, la Policía Municipal, el Samur Social, los recursos para personas sin hogar y las escuelas infantiles, cuyas trabajadoras mantienen una huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. Más Madrid llevará esta cuestión a la próxima Comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento y reclamará explicaciones al Ejecutivo de Almeida sobre la gestión del Club de Campo Villa de Madrid.