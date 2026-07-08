El jardín secreto de Madrid que se convierte en un teatro gratis durante las noches de julio: fechas, horarios y cómo conseguir entradas

El verano en Madrid invita a buscar planes cuando cae el sol. Las noches largas, las temperaturas más suaves y la agenda cultural de la ciudad convierten julio en uno de los mejores momentos para disfrutar de propuestas al aire libre, desde conciertos y cine hasta teatro en espacios singulares.

Y es que precisamente entre esos planes aparece 'Lope a la fresca', una iniciativa que recupera la tradición de sentarse 'al fresco' en las noches de verano, una costumbre vinculada a la vida de los pueblos y a la conversación entre familiares, amigos y vecinos.

'Lope a la fresca', una iniciativa que recupera la tradición de sentarse 'al fresco' en las noches de verano / REDES

Teatro gratis en la Casa Museo Lope de Vega

Durante cuatro noches de julio, el jardín de la Casa Museo Lope de Vega se convierte en punto de encuentro en torno al teatro, el arte y las letras. Este rincón acogerá 'Yo quisiera ser poeta', una obra de la compañía Evogía que podrá verse de forma gratuita dentro del ciclo 'Lope a la fresca'.

La obra presenta el encuentro entre Isabel y Marcela, dos mujeres que coinciden en el madrileño Convento de las Trinitarias. Ambas son hijas de grandes nombres de la literatura, pero la historia pone el foco en su propia búsqueda: la necesidad de ser reconocidas y de encontrar una voz propia dentro y fuera del convento. Con una duración aproximada de 60 minutos, la obra cuenta con las interpretaciones de Ana Veganzones, Natalia Pérez y Noelia Pérez.

La obra presenta el encuentro entre Isabel y Marcela, dos mujeres que coinciden en el madrileño Convento de las Trinitarias / COMUNIDAD DE MADRID

Fechas, horario y entradas

La función podrá verse los días 17, 18, 24 y 25 de julio, a las 21.00 horas, en el jardín de la Casa Museo Lope de Vega. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo y las puertas se abrirán a las 20.50 horas. Las plazas se asignarán por estricto orden de llegada a la fila, por lo que conviene acudir con antelación para no quedarse sin desfrutar de la obra.

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Más teatro para ver en Madrid este verano

La cartelera madrileña mantiene una amplia oferta teatral durante la temporada. Entre las obras destacadas figuran 'El jardín quemado', en el Teatro de la Abadía; 'El tiempo entre costuras. El musical', en el Teatro Calderón; 'Bernarda y Poncia', en el Teatro Lara; 'Gutenberg, el mejor musical del mundo', en Teatros Luchana; 'Soledad. Vida y obra de mi abuela', en el Teatro Lara; y 'La escopeta nacional', en el Teatro Español.