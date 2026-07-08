COMUNIDAD DE MADRID
El Hospital del Sureste en Arganda se ampliará con 24 nuevas habitaciones y dos quirófanos con una inversión de 14,5 millones
Está previsto que los trabajos arranquen en otoño y que concluyan en 2027
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado este miércoles el visto bueno a una inversión de 14,5 millones de euros para ampliar el Hospital público del Sureste, en Arganda del Rey, con 24 nuevas habitaciones y dos quirófanos.
Con ello, se reforzará la atención sanitaria de más de 214.000 personas con unos trabajos que arrancarán el próximo otoño y está previsto que concluyan en 2027. Incluyen el incremento de la zona de hospitalización, con 24 nuevas habitaciones; un nuevo Hospital de Día, que incorporará 17 puestos, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
También estrenará de dos nuevos quirófanos, hasta sumar un total de siete, y la ampliación de dos boxes adicionales de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que contará con una terraza terapéutica.
El proyecto también supondrá actuaciones en el área de Psiquiatría, con la creación de dos espacios para aumentar y diversificar las actividades asistenciales en este servicio; y la ampliación de la Unidad de Recuperación Post Anestésica (URPA), con 12 puestos de atención.
Además, este complejo de la sanidad pública madrileña mejorará las condiciones de trabajo de los residentes en formación, para los que se crearán ocho nuevos dormitorios.
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- El precioso museo de Madrid que será gratis todo el verano: una casa palacio con jardín, arte del siglo XIX y una cafetería escondida
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- La abogada Silvia López Quivira presenta una candidatura contra Óscar López en las primarias del PSOE a la Comunidad de Madrid
- Una gran humareda en la Universidad Complutense dispara las alertas en redes: 'Arde la facultad de Derecho
- Cuatro noches de ópera gratis en pleno centro de Madrid: fechas, horarios y programación completa