El Hospital del Sureste en Arganda se ampliará con 24 nuevas habitaciones y dos quirófanos con una inversión de 14,5 millones

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado este miércoles el visto bueno a una inversión de 14,5 millones de euros para ampliar el Hospital público del Sureste, en Arganda del Rey, con 24 nuevas habitaciones y dos quirófanos.

Con ello, se reforzará la atención sanitaria de más de 214.000 personas con unos trabajos que arrancarán el próximo otoño y está previsto que concluyan en 2027. Incluyen el incremento de la zona de hospitalización, con 24 nuevas habitaciones; un nuevo Hospital de Día, que incorporará 17 puestos, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

También estrenará de dos nuevos quirófanos, hasta sumar un total de siete, y la ampliación de dos boxes adicionales de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que contará con una terraza terapéutica.

El proyecto también supondrá actuaciones en el área de Psiquiatría, con la creación de dos espacios para aumentar y diversificar las actividades asistenciales en este servicio; y la ampliación de la Unidad de Recuperación Post Anestésica (URPA), con 12 puestos de atención.

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Además, este complejo de la sanidad pública madrileña mejorará las condiciones de trabajo de los residentes en formación, para los que se crearán ocho nuevos dormitorios.