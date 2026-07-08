Un gaditano, sobre los madrileños: "Aquí en Andalucía esto es así, y la gente de arriba no lo entiende"

Ayer, en una entrevista para el programa 'Ojú q caló!', de Rocío F. Villarejo en Tuya TV, la periodista se trasladaba a una las playas de Cádiz para preguntar a los bañistas sobre su experiencia durante la ola de calor que recorre el país desde el pasado domingo. Allí, un gaditano sin pelos en la lengua, lanzaba un comentario que no ha dejado indiferente a nadie.

"Aquí en Andalucía esto es así, y la gente de arriba no lo entiende"

El "artista" como así le califican en la publicación de la cadena televisiva, comenzaba hablando de la aglomeración de gente en las playas, y en especial, de los madrileños, de quienes decía: "Vienen aquí y después se molestan". Sentado en su hamaca, ataviado con gafas de sol y sombrero, el bañista contaba como las costumbres andaluzas sacaban de quicio a los madrileños mientras sus amigos reían ante sus ocurrencias.

"Aquí la gente de Cádiz nos ponemos al ladito de todo el mundo", explicaba, "ahora mismo una familia se pone aquí y a mí no me molesta", contaba señalando a sus espaldas. "Pero el otro día por ejemplo, vinimos nosotros, y había una parejita de Madrid ahí tan tranquilos", narraba el andaluz, "y llegamos nosotros con todos los niños y dijimos... verá', verá' esta gente lo pronto que se van a ir de aquí".

De acuerdo a este bañista "en Andalucía y en Cádiz esto es así", y, haciendo referencia a la poca distancia entre las personas en la playa, incluso afirmaba: "estoy yo con el bocadillo y tú me estas dando la lata, o me estás dando la Coca-Cola, o el agua, esto es así". De esta forma, el vídeo finalizaba con una clara sentencia: "eso la gente de arriba no lo entiende".

"Qué equivocado estás picha"

Tras la publicación de estas declaraciones las reacciones no se hacían esperar, desde gente que apoyaba sus afirmaciones reclamando un espacio donde "los niños puedan ser niños" hasta gente que tildaba este comportamiento como un gesto de "mala educación".

Los comentarios a las declaraciones del gaditano ya casi alcanzan las 8.000 respuestas / @tuyalajanda

"Que equivocado estás picha. La gente de Cádiz es todo lo contrario queremos estar tranquilos en la playa . Eso es lo que a ti te gustará", podía leerse entre los cometarios de la publicación que ya acumula más de 140 mil 'me gusta' y casi 8.000 respuestas. Y tú, ¿eres de los que prefiere tener su espacio en la playa?