Detenido un menor en Ciudad Lineal tras ocultar un machete de 60 centímetros en una caja de registro

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un menor de edad tras sorprenderle cuando ocultaba un machete de 58 centímetros en una caja de registro de agua situada en la fachada de un portal del distrito de Ciudad Lineal.

Los hechos ocurrieron sobre las 3:00 horas del pasado 20 de junio en las inmediaciones de un bar de copas ubicado en el cruce de las calles Germán Pérez Carrasco y Luva, donde los agentes habían acudido para realizar labores de vigilancia en una zona de ocio frecuentada por miembros de bandas latinas.

Según fuentes policiales, los efectivos detectaron a dos jóvenes en actitud sospechosa junto a un grupo de personas congregadas a las puertas del local. Los agentes observaron cómo uno de ellos se acercaba a una caja de registro y escondía algo en su interior. Después, ocultó en una señal de tráfico una pieza metálica en forma de T que servía como llave para abrir el registro.

Ante estos movimientos, los policías vigilaron a los jóvenes y comprobaron posteriormente el contenido de la caja. En su interior localizaron un machete de 58 centímetros de longitud, 47 de ellos correspondientes a la hoja, de una marca y modelo que, según las mismas fuentes, suelen utilizar miembros de bandas latinas.

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El joven detenido, de nacionalidad española y nacido en 2008, fue arrestado por tenencia de arma prohibida. Los hechos se produjeron seis días antes de que alcanzara la mayoría de edad. Tras la intervención, el menor fue puesto a disposición del Grupo de Menores de Madrid de la Policía Judicial de la Policía Municipal.