Dani García se sube a la ola de Madrid: el grupo prepara la oferta gastronómica del futuro parque junto al Metropolitano

El próximo proyecto madrileño vinculado al Grupo Dani García no estará en una calle gastronómica al uso, ni dentro de un hotel de lujo, ni en una nueva zona de restaurantes de moda. Estará junto a una piscina de olas. La compañía prepara una asesoría gastronómica para el futuro parque surfero que se construye en el entorno del Riyadh Air Metropolitano, junto al estadio del Atlético de Madrid, un espacio que aspira a unir deporte, ocio y restauración en uno de los nuevos polos de actividad de la capital.

Entrada a la estación de Estadio Metropolitano con el campo al fondo. / Metro de Madrid

Lo cuenta Jorge Martín del Cañizo, director culinario del Grupo Dani García, al hablar de los próximos movimientos del grupo. "El año que viene tenemos un concepto, una asesoría gastronómica, en un parque de olas en Madrid", explica a El Periódico de España. La ubicación, añade, estará "al lado del estadio del Atlético de Madrid", en un proyecto impulsado por los propietarios del club rojiblanco.

Una asesoría, no un restaurante propio

La fórmula no será la de un restaurante propio al uso, sino la de una licencia o asesoría gastronómica. Es decir, el grupo no asumirá necesariamente la operación completa, pero sí desarrollará las cartas, el planteamiento culinario y parte de la identidad gastronómica del espacio. "Les hacemos las cartas", resume Martín del Cañizo.

En este tipo de acuerdos, explica, "tú puedes poner mi nombre, que yo estoy allí", mientras el operador paga una tarifa por el uso del concepto y el desarrollo gastronómico. El proyecto forma parte de una de las líneas de crecimiento del Grupo Dani García, que combina restaurantes propios, gestión directa y licencias.

Esa flexibilidad le permite estar presente en hoteles, destinos turísticos, espacios de ocio o proyectos singulares sin replicar siempre el mismo modelo de negocio. "Dentro de la manera que trabajamos hay licencia, gestión y restaurantes propios", detalla el director culinario.

Parota y varios formatos informales

En el parque de olas madrileño, la idea es desplegar varios formatos. Uno de ellos se llamará Parota y reunirá "un poquito de todo lo nuestro", con platos procedentes de conceptos como BiBo, alguna referencia de Leña y otras elaboraciones creadas específicamente para el espacio.

El proyecto contará además con distintas zonas: una pensada para los usuarios del parque y otra abierta a clientes de la calle. La propuesta se completará con otros formatos de cocina más sencilla y versátil. Martín del Cañizo habla de un espacio asiático, otro italiano y distintas opciones informales pensadas para un contexto de ocio y deporte.

El chef Dani García posa para Europa Press, en su restaurante ‘El Gusto es Nuestro’, a 11 de junio de 2024, en Madrid (España). El chef Dani García es uno de los mejores chefs del mundo. Ha ganado dos estrellas Michelin por su restaurante ‘Calima’, y ahora estrella Michelín en ‘El gusto es nuestro’. 11 JUNIO 2024;RETRATOS;COMIDA;PALOMITAS;PARAMOUNT;CHEF; Carlos Luján / Europa Press 11/06/2024. DANIEL GARCIA;Carlos Luján / Carlos Luján

No se trata, por tanto, de trasladar un Leña o un Lobito de Mar al borde de la ola, sino de diseñar una oferta adaptada a un cliente que puede llegar después de surfear, acompañar a alguien que practica o simplemente acercarse a comer en una nueva zona de ocio.

El objetivo: llegar antes de la Champions

La previsión que maneja el grupo es que el parque pueda abrir en abril o mayo del próximo año, aunque Martín del Cañizo matiza que los plazos dependerán de la evolución de las obras. "Yo creo que quieren abrir en abril o en mayo", señala.

El calendario tiene además un incentivo añadido: la final de la Champions League prevista en el estadio del Atlético de Madrid. "Quieren tener abierto antes de la Champions", apunta.

Para el grupo gastronómico liderado por el chef malagueño, el proyecto supone también una manera diferente de crecer en Madrid. Martín del Cañizo reconoce que la capital es una plaza exigente. "Madrid es una plaza dura", asegura, aunque admite que al grupo le va bien. La competencia es alta y la oferta gastronómica no deja de multiplicarse, por lo que el crecimiento ya no pasa solo por abrir otro restaurante más, sino por buscar localizaciones y formatos con un relato propio.

Gastronomía al borde de la ola

El parque de olas ofrece precisamente eso: un escenario nuevo. Una gastronomía pensada no solo para sentarse a cenar, sino para acompañar una experiencia de ocio. Un cliente en bañador o con tabla, otro que llega desde la calle, familias, grupos, eventos y visitantes atraídos por la novedad de surfear junto al Metropolitano.

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En esa combinación de deporte, espectáculo y cocina, el Grupo Dani García ensaya otra forma de estar en Madrid. No desde la alta cocina ni desde el gran asador, sino desde un modelo más transversal: cartas diseñadas para un parque urbano, platos reconocibles, formatos rápidos y una marca capaz de moverse entre restaurantes de lujo, hoteles internacionales y ahora también una piscina de olas.