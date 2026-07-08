La Comunidad de Madrid inaugurará en 2027 su Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo

En el número 13 de la Carrera de San Jerónimo, no muy lejos del Congreso de los Diputados, la Comunidad de Madrid inaugurará el Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, un proyecto anunciado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región de 2024 y que se materializará en el primer semestre de 2027. El Consejo de Gobierno autoriza hoy una inversión de 2,2 millones de euros para la creación de este espacio, que ocupará 1.700 metros cuadrados distribuidos en tres plantas en el inmueble que actualmente es sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid.

El centro, adelantan desde la Comunidad de Madrid, tendrá una particular vinculación con el espacio de homenaje y recuerdo a las víctimas de los atentados del 11-M ubicado en la estación de Atocha. En concreto, se instalará en su interior una réplica a pequeña escala de la estructura cilíndrica que formó parte del memorial inicialmente levantado junto a la estación de Atocha y que fue desmantelado en 2023. La réplica se hará con algunos de los ladrillos originales que aún se conservan.

El proyecto pasa por crear un lugar que sirva para mejorar el conocimiento de los ciudadanos sobre la historia del terrorismo, las víctimas y la labor de las instituciones que han luchado en su contra así como para concienciar a la población en la defensa de la libertad y de los derechos humanos. Para ello se organizarán exposiciones, proyecciones, talleres, debates y encuentros a lo largo del año. La pretensión del Gobierno madrileño es que víctimas, familias y asociaciones tengan un papel protagonista.

La zona central del edificio contará con un conjunto de luminarias supendidas del techo con la idea de que haya un punto de luz por cada víctima del terrorismo. / COMUNIDAD DE MADRID

El espacio se organizará en tres plantas abiertas al público, además de una cuarta con una zona de trabajo para asociaciones de víctimas de la Comunidad de Madrid. En la planta baja, provisionalmente bautizada como Sala de la Luz, habrá un panel iluminado sobre la historia del terrorismo. El uso de paneles textiles retroiluminados serán, de hecho, una de las características distintivas del centro. Junto al itinerario permanente, en este nivel se habilitará espacio para las exposiciones temporales.

Se exhibirá allí el monopatín de Ignacio Echeverría, el empleado de banca español que falleció mientras defendía con su tabla a una ciudadana francesa, cuya vida salvó, frente a los yihadistas que perpetraron el atentado del 3 de junio en Londres. También la batería de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua secuestrado por ETA para exigir el acercamiento de los presos a cárceles vascas y asesinado por la banda terrorista 48 horas después. El anuncio del Centro se produce apenas días antes de que se cumplan 29 años de ese secuestro y asesinato, entre el 10 y el 12 de julio de 1997.

El espacio incluirá una réplica del monumento memorial del 11-M que hubo en Atocha recreado con ladrillos de la estructura original. / COMUNIDAD DE MADRID

En la planta semisótano, la llamada Galería de la Memoria, se ubicará un espacio polivalente acristalado con una pantalla para la proyección de testimonios y material de archivo. También podrá acoger conferencias, presentaciones y otras actividades que organice la propia Comunidad de Madrid o por asociaciones de víctimas. Será aquí también donde se sitúen los ladrillos del monumento de Atocha.

Por otra parte, la entreplanta, que se conocerá como el Ágora, dispondrá la biblioteca, una sala inmersiva y áreas para talleres.

El Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comuidad de Madrid exhibirá una batería de Miguel Ángel Blanco y un monopatín de Ignacio Echeverría. / COMUNIDAD DE MADRID

Los tres niveles estarán iluminados desde la zona central con un conjunto de luminarias suspendidas del techo con la idea de que cada punto de luz sirva a modo simbólico de recuerdo de una víctima del terrorismo.

La apertura del Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo viene a dar cumplimiento de un mandato expresamente recogido en la Ley Para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, aprobada en 2018, meses antes de que Isabel Díaz Ayuso llegara a la presidencia regional. La dirigente madrileña, no obstante, ha adoptado las políticas de reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo como una de las prioridades de su gestión y de su discurso. Solo en la presente legislatura, trasladan fuentes regionales, la Comunidad de Madrid ha destinado 95 millones de euros a ayudas dirigidas a este colectivo.

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Ayuso ya anunció la apertura de este centro en el Debate del Estado de la Región de 2024. Entonces se anunció su apertura para 2026 con una inversión en el entorno del millón de euros.