La Comunidad de Madrid autoriza la ampliación de la Línea 11 de Metro desde Mar de Cristal a Valdebebas Norte por 880 millones

La Comunidad de Madrid ha dado este miércoles un nuevo impulso a la ampliación de la Línea 11 de Metro, la futura gran diagonal del suburbano madrileño, tras autorizar el Consejo de Gobierno la contratación de las obras del tramo que conectará Mar de Cristal con Valdebebas Norte, una actuación presupuestada en 880,6 millones de euros y considerada por el Ejecutivo regional como la mayor ampliación de Metro de la legislatura.

El proyecto, que forma parte de la tercera fase de prolongación de la Línea 11, contempla la construcción de un trazado de 7,2 kilómetros con cuatro estaciones de nueva creación —IFEMA-Cárcavas, Ciudad de la Justicia, Hospital Enfermera Isabel Zendal y Valdebebas Norte—, además de la conexión con dos estaciones ya existentes: Mar de Cristal, donde la línea enlazará con las líneas 4 y 8, y Aeropuerto T4, que permitirá la intermodalidad con la Línea 8 y la red de Cercanías.

Según ha explicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la actuación permitirá mejorar la movilidad en el noreste de la capital, crear un nuevo eje metropolitano entre Mar de Cristal y Valdebebas Norte y facilitar el acceso a algunos de los principales polos económicos, sanitarios, judiciales y de transporte de la región.

Dos lotes para agilizar las obras

La licitación se dividirá en dos lotes con el objetivo de agilizar la ejecución y permitir que los trabajos avancen de manera simultánea en los dos subtramos previstos: el primero, entre Mar de Cristal y Hospital Isabel Zendal, contará con un presupuesto de 580 millones de euros, mientras que el segundo, entre Hospital Isabel Zendal y Valdebebas Norte, supondrá una inversión de 300 millones.

Desde Mar de Cristal, la nueva infraestructura llegará a IFEMA-Cárcavas, una estación concebida para dar servicio tanto a la ampliación del recinto ferial como al futuro circuito urbano Madring y al conjunto del área de actividad económica situada en el entorno, antes de continuar hacia Ciudad de la Justicia, parada que estará integrada en el intercambiador de transporte de Valdebebas y que dará cobertura al futuro complejo judicial.

El recorrido proseguirá después hasta la estación Hospital Enfermera Isabel Zendal, con la que se busca mejorar el acceso al complejo hospitalario y a toda su área de influencia, y continuará hasta la estación de Metro de la T4, donde se reforzará la conexión con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la Línea 8, la red de Cercanías y los futuros ámbitos de crecimiento previstos en esta zona estratégica de la capital. La actuación concluirá en Valdebebas Norte, donde el nuevo tramo dará servicio a los residentes de uno de los principales desarrollos urbanísticos de la región y completará la red de transporte público en un ámbito llamado a concentrar nuevos usos residenciales, económicos y dotacionales en los próximos años.

La futura gran diagonal del suburbano

La ampliación de la Línea 11 pretende configurar un eje diagonal de unos 33 kilómetros capaz de conectar el suroeste y el noreste de Madrid, reduciendo tiempos de desplazamiento, mejorando la conexión entre grandes nodos urbanos y contribuyendo a descongestionar otras líneas del suburbano, especialmente la Línea 6. El diseño del trazado, además, reserva la posibilidad de construir en el futuro otras dos estaciones, una en el parque empresarial Cristalia y otra junto al futuro centro comercial Valdebebas Shopping, de manera que la infraestructura pueda adaptarse al desarrollo urbanístico y económico previsto en el entorno.

Esta nueva fase se suma a las obras que la Comunidad de Madrid ejecuta actualmente entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, primer tramo en marcha en el extremo contrario de la futura línea diagonal, donde los trabajos avanzan, según el Ejecutivo autonómico, a buen ritmo y ya han alcanzado uno de sus principales hitos con la llegada de la tuneladora Mayrit a la nueva estación de Madrid Río. Ese avance ha permitido culminar la unión de los dos frentes de excavación entre Comillas y Madrid Río, tras atravesar la M-30, dentro de una actuación que forma parte de la transformación de la Línea 11 en una de las grandes infraestructuras de movilidad de la capital.

El proyecto completo incluye también una segunda fase, prevista entre Cuatro Vientos y La Fortuna, que se ha visto recientemente condicionada después de que un informe desfavorable del Ministerio de Defensa obligara a la Comunidad de Madrid a descartar su alternativa de trazado preferente, mientras que la cuarta y última fase será la encargada de cerrar la conexión entre Conde de Casal y Mar de Cristal.