'Grease', 'Mamma Mia! o 'La La Land': este cine de verano de Madrid proyectará las mejores películas musicales de la historia sin coste

La agenda cultural gana protagonismo en Madrid cuando cae el sol. Si bien durante el resto del día los madrileños se refugian en sus hogares, en un parque en el que parece que corre más el aire o cerca de una piscina, por las noches parece que los planes reviven en la capital.

Entre las propuestas más buscadas de julio, los cines de verano se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes quieren disfrutar de un plan tranquilo al aire libre sin dejarse demasiado dinero.

Es así que la capital vuelve a llenar plazas, patios, centros culturales y edificios emblemáticos de sesiones especiales para todos los públicos. En ese calendario destaca una propuesta gratuita dedicada a los grandes musicales, con títulos clásicos y recientes que convierten la pantalla en uno de los planes más apetecibles.

El cine de verano vuelve a Madrid como uno de los planes más esperados de las noches estivales / COMUNIDAD DE MADRID

Un cine de verano dedicado a los musicales

La Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj se transforma, un año más, en cine de verano con un ciclo centrado íntegramente en películas musicales. Las sesiones se celebran durante el mes de julio y pueden disfrutarse de forma gratuita a partir de las 21.00 horas.

El cartel incluye largometrajes como 'Grease', que se proyectará el 9 de julio; 'Wicked', el 10 de julio; y 'La La Land', el 11 de julio. La programación continuará con 'Fiebre del sábado noche', el 16 de julio; 'Mamma Mia!', el 17 de julio; y 'Moulin Rouge', el 18 de julio. También forman parte del ciclo 'Flashdance', prevista para el 23 de julio; 'Explota, explota', el 24 de julio; y 'Footloose', que cerrará la programación el 25 de julio.

Otros cines de verano que no te puedes perder en Madrid

Los cines de verano son ya uno de los grandes planes estivales de Madrid. Con la llegada del calor, la ciudad multiplica las pantallas al aire libre y ofrece sesiones en espacios culturales, terrazas, parques y plazas.

Noticias relacionadas

Entre las propuestas más populares de la temporada figuran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque, en el Parque de Santander; y Cibeles de Cine, en CentroCentro.