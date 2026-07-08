COMUNIDAD DE MADRID
Madrid aumenta en 3,2 millones las ayudas a la natalidad hasta alcanzar los 128,7 millones en 2026
Son 500 euros al mes por niño desde la semana 21 de embarazo y hasta que cumpla los dos años
EP
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles un incremento de 3,2 millones de euros en la dotación anual de las ayudas por gestación, nacimiento y adopción hasta alcanzar en 2026 los 128,7 millones.
El Ejecutivo autonómico concede una ayuda de 500 euros mensuales desde la semana 21 de embarazo y hasta que el menor cumple dos años, lo que supone un máximo de 14.500 euros durante un periodo de 29 meses.
Esta medida se extiende también a los casos de adopción y, desde su puesta en marcha, ha permitido conceder 31.157 ayudas, con una inversión acumulada de 361,1 millones de euros para fomentar la natalidad, según ha señalado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.
Estas actuaciones forman parte de las 80 medidas incluidas en la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022/26 del Ejecutivo autonómico, dotada con un presupuesto de 4.800 millones de euros. La Comunidad de Madrid es la región líder en nacimientos en España en 2025, con un incremento del 3,3%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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