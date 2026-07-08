Cursos falsos, criptomonedas robadas e IA: así operó durante 10 años un estafador detenido en Madrid

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un tipo acusado de estafar a través de la venta de cursos online, operaciones con criptomonedas y, en su última modalidad, supuestos productos vinculados a la IA. Los investigadores sostienen que el arrestado había levantado durante años una infraestructura digital fraudulenta que iba adaptando a las nuevas tendencias de consumo para captar víctimas.

Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el detenido ofertaba cursos online en plataformas digitales vinculadas a empresas registradas a su nombre, aunque los agentes consideran que se trataba de sociedades ficticias. El contenido que vendía como exclusivo o “premium” habría sido obtenido sin autorización de sus creadores, que lo habían publicado gratuitamente en distintas plataformas.

La investigación arrancó tras recibir numerosas denuncias de personas que aseguraban haber sido engañadas en páginas web que ofrecían formación online. Los cursos prometían la obtención de títulos oficiales, pero, según la Policía, no existía ninguna institución educativa regulada que los acreditara ni convenio alguno con organismos oficiales.

Los agentes también han detectado otra línea de fraude relacionada con criptodivisas. Entre 2019 y 2021, el arrestado habría operado desde una plataforma de intercambio digital de divisas y criptomonedas que prometía comisiones del 0% para comprar activos digitales con tarjetas de crédito y métodos de pago locales.

El sistema, según la Policía, funcionaba mediante una modalidad fantasma y de retención de fondos. Cuando los clientes trataban de recuperar su dinero, la operación quedaba en estado “pendiente”. A continuación, desde el supuesto soporte técnico se les exigía otro pago para desbloquear los fondos, bajo conceptos como tasa de verificación, impuesto gubernamental o comisión adicional de red. Quienes abonaban esa cantidad extra acababan bloqueados o dejaban de recibir respuesta de la plataforma.

Según la información policial, el detenido utilizaba además nombres, logotipos y marcas de bancos, universidades, empresas privadas y organismos oficiales españoles para reforzar la apariencia de legalidad de sus negocios y atraer a nuevos clientes. La captación se realizaba mediante publicidad engañosa difundida en distintas páginas web y redes sociales. En los últimos meses, el presunto estafador habría orientado su actividad hacia la venta de productos de inteligencia artificial, una fórmula con la que logró captar a un gran número de clientes.

El arresto se produjo el pasado 8 de junio. Al detenido se le atribuyen presuntos delitos de estafa, contra la propiedad intelectual e industrial, publicidad engañosa, fraude a los consumidores y falsedad en documento mercantil o privado. Tras su detención, pasó a disposición de la autoridad judicial.

No era la primera vez que este mismo hombre era investigado. En una operación paralela, culminada en mayo, la Policía Nacional ya le había detenido por supuestamente engañar a un empresario y apoderarse de su empresa y de su página web, impidiéndole el acceso y provocándole un perjuicio económico superior a los 50.000 euros. En ese caso se le imputaron presuntos delitos de estafa, daños informáticos, apropiación indebida y delito contra el mercado y los consumidores.