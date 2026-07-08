Arranca Madrid Campus 365: así es el programa para alojarse en colegios mayores este verano para jóvenes de 16 a 35 años

Para muchos jóvenes, julio y agosto no son meses únicamente de descanso. Especialmente los que han terminado la PAU y han decidido continuar sus estudios en una ciudad que no es la suya, deben ultimar los detalles para que todo salga según lo previsto.

Y es que los meses de verano son clave para tomar decisiones de futuro: elegir universidad, conocer una ciudad nueva y, sobre todo, probar la vida fuera de casa. Para hacer más llevadero este trámite a los estudiantes, nace Madrid Campus 365, un programa que convierte los colegios mayores universitarios en espacios abiertos durante el verano.

Los meses de verano son clave para tomar decisiones de futuro para muchos estudiantes / EUROPA PRESS

Madrid Campus 365: alojarse en colegios mayores durante julio y agosto

La Comunidad de Madrid ultima la puesta en marcha de Madrid Campus 365, una iniciativa que permitirá mantener abiertos por primera vez los colegios mayores universitarios durante las vacaciones escolares de julio y agosto. El plazo de inscripción ya está abierto y el programa cuenta con una inversión autonómica de 700.000 euros.

El proyecto forma parte de la estrategia Comunidad de Madrid Región Universitaria y se desarrollará en colaboración con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid. En esta primera edición participará la mitad de los 38 centros vinculados a la asociación.

La medida busca reforzar el papel de Madrid como destino universitario y ofrecer una experiencia de inmersión a quienes quieren conocer la ciudad, sus campus y la vida académica antes del inicio del curso.

¿Quién puede apuntarse a Madrid Campus 365?

El programa está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años vinculados al ámbito universitario. Podrán participar alumnos y titulados de Bachillerato, Grado y Postgrado interesados en acercarse a la vida universitaria madrileña durante el verano. Madrid Campus 365 se desarrollará del 6 de julio al 28 de agosto, con una programación organizada durante ocho semanas.

La propuesta está pensada tanto para futuros estudiantes como para jóvenes que ya forman parte del entorno universitario o que quieren ampliar competencias personales, académicas y profesionales.

El programa está dirigido a jóvenes de 16 a 35 años vinculados al ámbito universitario / Alba Vigaray

¿Qué incluye el programa y cuánto cuesta?

El precio para los participantes será de 50 euros al día e incluye alojamiento con pensión completa y acceso a las instalaciones del colegio mayor. En el caso de los familiares que quieran acompañarlos, el coste será de 75 euros al día en las mismas condiciones.

Además, los cursos semanales tendrán un precio de 30 euros. La web oficial del programa recoge también una modalidad de experiencia completa por 330 euros, que incluye matrícula en el curso elegido, alojamiento en colegio mayor, pensión completa, actividades complementarias, convivencia con otros estudiantes y certificado de participación.

Esta opción resulta útil para familias que se plantean estudiar en Madrid y quieren conocer de cerca la ciudad, los campus universitarios y los servicios de los colegios mayores antes de tomar una decisión para el próximo curso.

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La información sobre colegios mayores participantes, cursos, fechas, precios e inscripciones se puede consultar en la web oficial de Madrid Campus 365, donde aparecen las distintas modalidades disponibles y los datos de contacto del programa.