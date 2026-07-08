La Aemet baja a amarillo el aviso por calor en gran parte de Madrid, pero se mantiene el nivel naranja para la zona Sur, Vegas y Oeste

Un día más bajo el sol sofocante de la segunda ola de este verano en el que los madrileños seguirán sudando y buscando la sombra a cuenta de temperaturas significativamente altas, ya que este jueves se alcanzarán los 39ºC a nivel general. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto que algunas zonas ni siquiera se acerquen a este umbral y, de hecho, gran parte ha bajado el nivel de aviso por calor al amarillo, mientras que tan solo el Sur, Vegas y Oeste se quedan con el naranja.

Mismo sol, máximas diferentes

Una de las zonas que se alejan de los 40ºC será la Sierra de Madrid, donde se esperan máximas de 36ºC. La otra es la región metropolitana y Henares, con 38ºC de máxima, pero ambas con aviso amarillo por el peligro bajo que implican estos termómetros más cerca de lo habitual para un verano castizo. De esta forma, los termómetros de Collado Villalba subirán a 37ºC, todavía por detrás de otras localidades cercanas.

El calor más abrasante llegará a municipios como Parla, Valdemoro o Navalcarnero, ya que la Aemet eleva el nivel de peligro a 'importante' en la zona del Sur, Vegas y Oeste, asociado con el color naranja. En cualquier caso, las alertas permanecerán encendidas entre las 13:00 y las 21:00 horas. Alcalá de Henares o Aranjuez deberán estar particularmente armados con crema solar, abanico y paraguas porque alcanzarán los 40ºC, las más altas de la Comunidad.

Mapa de los avisos por calor previstos para este jueves / Aemet

En este sentido, las temperaturas no tendrán cambios salvo por un ligero ascenso de forma local en las mínimas del sur. Así, las más bajas se darán en Alcalá de Henares y Collado Villalba con 19ºC, seguidas por Aranjuez con 21ºC, pero en líneas generales la media será de 23ºC.

Como consecuencia, el índice ultravioleta máximo sigue siendo muy alto (9), así que las zonas con aviso naranja deberán tomar precauciones para evitar daños en la piel o golpes de calor. La noche, como de costumbre, llegará sobre las 22:00 horas, y poco a poco bajará de 32ºC al final del día a los 24ºC de las 6:00 horas de este viernes, por lo que se espera una noche más bien fresca manteniendo la racha de este miércoles.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este jueves para la zona metropolitana y Henares / Aemet

No lloverá, pero seguramente se formarán chubascos los próximos días

Este jueves el cielo será poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos de nubosidad alta y a intervalos de nubosidad de evolución que serán más abundantes en la Sierra. Para el caso de los municipios montañosos, no se descarta alguna tormenta seca aislada. Al mismo tiempo, el viento será flojo variable que tiende al suroeste y soplará de flojo a moderado durante las horas centrales del día. En toda la jornada, con diferentes componentes, la velocidad máxima será de 10km/h.

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De cara a los próximos días, este viernes mantendrá la tendencia a bajar los termómetros más calurosos, alcanzando los 36ºC con una mañana probablemente lluviosa (40%) y una tarde nubosa. No obstante, las máximas del sábado volverán a subir a los 38ºC, quizá con lluvias por la tarde (5%). El domingo, volverán a bajar las temperaturas a un tiempo muy similar al del viernes, mientras que, de momento, los termómetros del lunes y martes se seguirán acercando a los 30ºC.